El enojo de Tini Stoessel tras el escándalo que sacudió a su familia: "Su primera reacción fue..."

El inconveniente estaría relacionado con la documentación necesaria para que los nuevos integrantes del cuerpo de baile pudieran trabajar durante las fechas previstas en Estados Unidos. “La empresa no gestionó la visa de trabajo para seis de los bailarines nuevos, lo que les impidió viajar a los shows en Estados Unidos”, dijo Méndez.

La reacción de Tini Stoessel: “Le agarró tanta bronca que…”

La noticia habría provocado un fuerte enojo en Tini, quien inicialmente habría evaluado tomar una decisión drástica con respecto a una de sus próximas presentaciones.

“Le agarró tanta bronca que su primera reacción fue ‘no hago el show de Miami’”, reveló Gustavo Méndez al contar cómo habría reaccionado la cantante al enterarse de que parte de sus bailarines no podría acompañarla.

Además, el periodista describió la fuerte tensión que existiría entre las partes involucradas: “El mensaje que tomó Tini es ‘yo no soy la empleada de nadie’ y del otro lado, ‘ella es mi empleada y va a acatar’”.

Finalmente, Méndez precisó cuándo habría ocurrido el conflicto y aseguró que la situación también golpeó al resto del equipo de la artista. “Esto pasó el día miércoles, hubo llanto en el equipo de Tini por los que no pueden acompañarla”, sumó.