El enojo de Tini Stoessel tras el escándalo que sacudió a su familia: "Su primera reacción fue..."
En La Mañana con Moria revelaron detalles del nuevo conflicto que enfrenta a la cantante con su padre y uno de los socios de Futttura Tour.
Un nuevo conflicto sacudió al entorno de Tini Stoessel en plena gira internacional. Esta vez, la tensión surgió luego de que seis de los bailarines de la cantante quedaran imposibilitados de acompañarla en las presentaciones previstas en Estados Unidos, una situación que habría provocado un fuerte enojo de la artista.
El episodio se conoce mientras continúa la polémica por la auditoría vinculada a su padre, Alejandro Stoessel, y suma un nuevo capítulo a las diferencias que rodean al equipo de la cantante. La medida afecta a la mitad de su staff de bailarines y generó malestar entre quienes forman parte de la gira.
Gustavo Méndez dio detalles de lo ocurrido en La Mañana con Moria (El Trece) y señaló que el problema se desencadenó mientras Tini y su equipo se encontraban en México. Allí recibieron la noticia de que seis integrantes del staff no podrían continuar viaje hacia Estados Unidos.
En ese contexto, el periodista relacionó una publicación que la cantante realizó en sus redes sociales con el momento de tensión que atravesaba: “La foto que subió a sus redes sociales haciendo el gesto de fuerza fue despúes de esto”.
El motivo por el que seis bailarines de Tini Stoessel no podrán viajar a Estados Unidos
De acuerdo con la información brindada por Méndez, detrás de la situación aparece Aquiles Ojo, socio de Alejandro Stoessel y propietario del 50% de la productora Futura.
El inconveniente estaría relacionado con la documentación necesaria para que los nuevos integrantes del cuerpo de baile pudieran trabajar durante las fechas previstas en Estados Unidos. “La empresa no gestionó la visa de trabajo para seis de los bailarines nuevos, lo que les impidió viajar a los shows en Estados Unidos”, dijo Méndez.
La reacción de Tini Stoessel: “Le agarró tanta bronca que…”
La noticia habría provocado un fuerte enojo en Tini, quien inicialmente habría evaluado tomar una decisión drástica con respecto a una de sus próximas presentaciones.
“Le agarró tanta bronca que su primera reacción fue ‘no hago el show de Miami’”, reveló Gustavo Méndez al contar cómo habría reaccionado la cantante al enterarse de que parte de sus bailarines no podría acompañarla.
Además, el periodista describió la fuerte tensión que existiría entre las partes involucradas: “El mensaje que tomó Tini es ‘yo no soy la empleada de nadie’ y del otro lado, ‘ella es mi empleada y va a acatar’”.
Finalmente, Méndez precisó cuándo habría ocurrido el conflicto y aseguró que la situación también golpeó al resto del equipo de la artista. “Esto pasó el día miércoles, hubo llanto en el equipo de Tini por los que no pueden acompañarla”, sumó.
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