Video: Cinthia Fernández reapareció tras la polémica por su millonaria deuda de expensas
La modelo y panelista de TV había evitado referirse públicamente a la información difundida por Yanina Latorre y volvió a mostrarse en sus redes sociales.
Cinthia Fernández volvió a aparecer en las redes sociales luego de que Yanina Latorre asegurara que mantiene una millonaria deuda de expensas en el country donde vive junto a sus hijas. Sin hacer referencia al tema que generó repercusión en los últimos días, la mediática eligió compartir un momento de su intimidad familiar.
La información había sido difundida por Latorre durante su participación en SQP, donde aseguró que Fernández adeudaría una importante suma correspondiente a las expensas del barrio privado. Según contó la conductora, la situación habría generado malestar entre los vecinos y la administración ya le habría enviado intimaciones.
“En el barrio están muy enojados. La intimaron, le pidieron... No hay respuesta por ahora. Todavía no la judicializaron”, sostuvo Latorre al referirse a la situación.
De acuerdo con la versión que dio a conocer la periodista, el supuesto incumplimiento estaría relacionado con un desacuerdo entre Cinthia Fernández y el administrador del country. En ese sentido, Latorre explicó que la mediática tendría una postura de rechazo frente a determinadas decisiones de la administración. “Ella es justiciera. (…) Y ahí banco porque cuando a mí me ponen multas en mi barrio, descuento la multa y pago la expensa sola”, comentó Yanina.
Y agregó, al explicar cómo actúa ella misma frente a situaciones similares: “Pero siguen mandando, mandando, mandando hasta que un día me hincho los huevos, llamo al administrador, lo puteo arriba abajo y me la sacan”.
El particular posteo de Cinthia Fernández
Mientras la información continúa generando repercusiones, Cinthia Fernández decidió no responder públicamente a las declaraciones de Yanina Latorre. En cambio, reapareció en sus historias de Instagram con un video protagonizado por una de sus hijas y su caballo.
En las imágenes se puede ver a la adolescente junto al animal, en una escena familiar y alejada de la polémica que rodeó a la mediática durante los últimos días. Cinthia acompañó el video con una breve frase dedicada al caballo: “Está muy mimoso Pomelo hoy”.
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