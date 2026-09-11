Video: Cinthia Fernández reapareció tras la polémica por su millonaria deuda de expensas

El particular posteo de Cinthia Fernández

Mientras la información continúa generando repercusiones, Cinthia Fernández decidió no responder públicamente a las declaraciones de Yanina Latorre. En cambio, reapareció en sus historias de Instagram con un video protagonizado por una de sus hijas y su caballo.

En las imágenes se puede ver a la adolescente junto al animal, en una escena familiar y alejada de la polémica que rodeó a la mediática durante los últimos días. Cinthia acompañó el video con una breve frase dedicada al caballo: “Está muy mimoso Pomelo hoy”.