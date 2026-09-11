Natalia Pastorutti confirmó el final de una relación de más de 30 años: qué pasó

Después de varios años de noviazgo, la pareja decidió casarse en 2013. La ceremonia fue íntima y se realizó en Arequito, localidad en la que ambos crecieron y donde las familias Pastorutti mantienen una fuerte presencia.

Con el tiempo llegaron sus dos hijos, Pascual y Salvador. Durante todos estos años, Natalia y Andrés mantuvieron un perfil relativamente bajo y evitaron convertir su vida familiar en un tema permanente de exposición mediática. Por eso, la noticia de la separación generó especial sorpresa: se trata de una pareja que atravesó prácticamente toda su vida adulta junta.