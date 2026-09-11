Natalia Pastorutti confirmó el final de una relación de más de 30 años: qué pasó
La hermana de Soledad Pastorutti habló por primera vez tras la noticia de su separación de Andrés Manini, con quien compartió gran parte de su vida y tuvo dos hijos.
Natalia Pastorutti confirmó una noticia que sorprendió al mundo del espectáculo: después de alrededor de 30 años de relación, se separó de Andrés Manini, el hombre que fue su pareja desde la adolescencia y con quien tuvo a sus dos hijos.
La ruptura había comenzado a circular en las últimas horas a partir de la información brindada por Pilar Smith en LAM. La periodista aseguró que la separación estaría atravesada por diferencias vinculadas con cuestiones económicas y la división de bienes, aunque esos detalles no fueron confirmados por Natalia.
Ante la repercusión que generó la noticia, la cantante fue consultada directamente sobre su situación sentimental. Lejos de entrar en detalles, decidió preservar su intimidad y poner el foco en sus hijos.
“No, no, no. Con él estamos… bueno… es una cuestión privada, pero los chicos están bien. Eso es lo importante”, expresó Natalia. Con esas palabras, la artista se refirió por primera vez públicamente a la situación y dejó en claro que no tiene intención de exponer los motivos del final de la relación.
Una historia que comenzó cuando eran adolescentes
La historia de Natalia Pastorutti y Andrés Manini se remonta a Arequito, Santa Fe, cuando ambos eran muy jóvenes. La cantante contó en distintas oportunidades que sus sentimientos por quien luego se convertiría en su pareja comenzaron cuando tenía apenas 13 años.
Después de varios años de noviazgo, la pareja decidió casarse en 2013. La ceremonia fue íntima y se realizó en Arequito, localidad en la que ambos crecieron y donde las familias Pastorutti mantienen una fuerte presencia.
Con el tiempo llegaron sus dos hijos, Pascual y Salvador. Durante todos estos años, Natalia y Andrés mantuvieron un perfil relativamente bajo y evitaron convertir su vida familiar en un tema permanente de exposición mediática. Por eso, la noticia de la separación generó especial sorpresa: se trata de una pareja que atravesó prácticamente toda su vida adulta junta.
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