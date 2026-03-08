¿Timothée Chalamet puede perder el Oscar 2026?: cuál fue su última polémica
Nominado a mejor actor por "Marty Supreme", Timothée acaba de ser cancelado en redes sociales por dichos sin filtro sobre la cultura. Los detalles.
La temporada de premios 2026 colocó a Timothée Chalamet en una posición tan privilegiada como vulnerable. Lo que comenzó como una carrera imparable hacia la estatuilla dorada por su interpretación en Marty Supreme, se transformó en un escenario de incertidumbre absoluta. A tan solo una semana de la gran gala de la Academia, el actor no solo enfrenta una competencia feroz en las urnas, sino también un repudio masivo por parte de la comunidad artística internacional.
A pesar de haber sido considerado el gran favorito durante meses, los resultados de las galas previas erosionaron su liderazgo. Las victorias de figuras como Michael B. Jordan en los SAG, Wagner Moura en los Globos de Oro y Robert Aramayo en los BAFTA sembraron dudas razonables sobre quién alzará finalmente el Oscar.
La última polémica: un dardo directo a las artes escénicas
El clima de tensión alrededor del intérprete se agudizó tras una reciente charla con Matthew McConaughey. Durante la conversación, Chalamet lanzó comentarios despectivos hacia disciplinas clásicas como el ballet y la ópera, desatando una ola de indignación en las redes sociales.
"No quiero estar trabajando en ballet u ópera o cosas donde es como: 'Oye, mantengamos esto vivo', aunque en realidad ya a nadie le importa esto", señaló el actor, minimizando la relevancia cultural de estos géneros en la actualidad.
La respuesta de las instituciones más prestigiosas del mundo no se hizo esperar. Un portavoz de la Royal Ballet and Opera emitió un comunicado contundente para refutar la visión del joven actor: "El ballet y la ópera nunca han existido de forma aislada; han informado, inspirado y elevado continuamente otras formas de arte. Su influencia se percibe en el teatro, el cine, la música contemporánea, la moda y más allá. Durante siglos, estas disciplinas han moldeado la forma en que los artistas crean y el público experimenta la cultura, y hoy en día millones de personas en todo el mundo siguen disfrutándolas y relacionándose con ellas".
A este rechazo se sumaron entidades de la talla de la Met Ópera, la LA Ópera, referentes de Broadway y figuras consagradas de la industria cinematográfica como Jamie Lee Curtis.
¿Impactará el escándalo en el resultado del Oscar?
Aunque el nivel de "cancelación" digital contra Chalamet alcanzó picos de intensidad inusitados, los expertos señalan que este último escándalo difícilmente altere el resultado de la estatuilla. El motivo es meramente administrativo: los miembros de la Academia cerraron sus votaciones el pasado lunes 2 de marzo.
Si el actor ya fue elegido por la mayoría antes de que sus declaraciones se hicieran públicas, el sobre con su nombre ya está sellado. No obstante, la polémica llega en un momento donde el impulso parece estar del lado de su principal competidor. Desde hace semanas, crece la especulación de que el verdadero favorito para ganar el premio es Michael B. Jordan, protagonista de la aclamada Sinners.
Con la gala a la vuelta de la esquina, el debate queda abierto: ¿será recordado este año por el triunfo artístico de Chalamet o por el distanciamiento definitivo con una industria que hoy le da la espalda?
