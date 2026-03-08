¿Timothée Chalamet puede perder el Oscar 2026?: cuál fue su última polémica

A este rechazo se sumaron entidades de la talla de la Met Ópera, la LA Ópera, referentes de Broadway y figuras consagradas de la industria cinematográfica como Jamie Lee Curtis.

¿Impactará el escándalo en el resultado del Oscar?

Aunque el nivel de "cancelación" digital contra Chalamet alcanzó picos de intensidad inusitados, los expertos señalan que este último escándalo difícilmente altere el resultado de la estatuilla. El motivo es meramente administrativo: los miembros de la Academia cerraron sus votaciones el pasado lunes 2 de marzo.

Si el actor ya fue elegido por la mayoría antes de que sus declaraciones se hicieran públicas, el sobre con su nombre ya está sellado. No obstante, la polémica llega en un momento donde el impulso parece estar del lado de su principal competidor. Desde hace semanas, crece la especulación de que el verdadero favorito para ganar el premio es Michael B. Jordan, protagonista de la aclamada Sinners.

Con la gala a la vuelta de la esquina, el debate queda abierto: ¿será recordado este año por el triunfo artístico de Chalamet o por el distanciamiento definitivo con una industria que hoy le da la espalda?