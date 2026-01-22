Cuándo fue la última vez que Argentina ganó un Premio Oscar

Sin embargo, el primer Oscar verdadero para Argentina llegó en 1986, cuando "La historia oficial", de Luis Puenzo, estrenada un año antes, se consagró como Mejor película extranjera. Con un guion de Aída Bortnik y actuaciones memorables de Norma Aleandro, Héctor Alterio y Chunchuna Villafañe, la película abordó uno de los temas más dolorosos de nuestra historia: la apropiación de niños durante la última dictadura militar. La búsqueda de Alicia por la verdad impactó por su valentía y su testimonio, ganándose un lugar eterno en el cine mundial.

Este recorrido de estrenos y éxitos mundiales, volvió a alcanzar su máximo 24 años después, en 2010, cuando Argentina pudo conquistar nuevamente la estatuilla dorada. La película "El secreto de sus ojos", dirigida por Juan José Campanella, ganó el Oscar imponiéndose ante gigantes del cine europeo y asiático. Basada en la novela de Eduardo Sacheri y protagonizada por Ricardo Darín, Soledad Villamil, Guillermo Francella y Pablo Rago, la película fusionó el suspenso con la pasión argentina de una manera magistral.

Sobre esta victoria, más allá de la premiación, el momento en que Pedro Almodóvar y Quentin Tarantino, dos de los directores más emblemáticos de la industria cinematográfica, entregaron el Oscar a la leyenda argentina, Campanella fue uno de los más celebrados.

Tras aquel éxito, Argentina volvió a ser nominada en 2015 por "Relatos Salvajes" (estrenada en 2014). Aunque la joya de Damián Szifron no logró llevarse el premio, su presencia en la terna reafirmó que el talento argentino es una constante que, año tras año, desafía los límites y busca nuevos horizontes en la gran pantalla.