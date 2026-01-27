¿Richard Gere fue expulsado de La Academia? Por qué no estuvo en los Oscar durante 20 años
El actor recibió duras críticas en el año 1993 provocando un duro debate entre los miembros de la Academia. Qué pasó y cuál fue la supuesta prohibición.
Durante más de veinte años, una leyenda urbana recorrió los pasillos de Hollywood: la idea de que Richard Gere, el eterno galán de Pretty Woman, había sido borrado de las listas de la Academia por un acto de rebeldía política. Sin embargo, detrás de los rumores de vetos y prohibiciones, se esconde una historia mucho más profunda sobre las convicciones personales, los roces con la producción de la gala y la evolución de un actor que nunca estuvo dispuesto a negociar su verdad.
El momento que lo cambió todo hace más de 20 años
Todo comenzó en la 65ª edición de los premios. Gere subió al escenario para presentar la categoría de mejor director, pero en lugar de seguir el guion, decidió utilizar su plataforma para denunciar las violaciones a los derechos humanos en el Tíbet. Su llamado directo al líder chino Deng Xiaoping para que "retirara sus tropas" y permitiera que la gente volviera a "vivir como personas libres e independientes" dejó a la producción en estado de shock.
Aunque el público presente aplaudió, el productor de esa edición, Gil Cates, fue implacable. Su reacción alimentó la idea de un castigo institucional, al declarar con dureza: “Que alguien a quien invito a presentar un premio aproveche ese momento para postular una creencia política personal, creo que no solo es indignante, sino también de mal gusto y deshonesto”. Incluso llegó a decir que no los invitaría a su casa ni a un próximo show, una frase que resonó como una sentencia definitiva para la carrera del actor en los Oscar.
Desarmando el mito: ¿Veto oficial o desinterés mutuo?
A pesar de la creencia popular, fuentes cercanas a la Academia y al propio actor aclararon recientemente que nunca existió un dictamen formal de prohibición como si pasó, por ejemplo, con Will Smith. El alejamiento de Gere de la ceremonia fue una mezcla de sus propios compromisos laborales y una tensión indirecta con los estudios, quienes temían que su activismo afectara los intereses comerciales en el mercado chino.
Lejos de guardar rencor, el actor regresó en momentos clave, como en 2003 tras el triunfo de Chicago o en 2013 en un homenaje especial. En su reciente reflexión para Variety, Gere dejó claro que su paz interior está por encima de cualquier estatuilla. Al ser consultado sobre aquel sentimiento de rechazo, el actor fue contundente y sereno.
“Particularmente, no me lo tomé personal. No creo que hubiera un villano en la situación. Yo hago lo que hago y ciertamente no tengo intención de lastimar a nadie”, sostuvo el actor.
La redención de un hombre fiel a sus principios
Hoy, a sus 75 años, Richard Gere sigue siendo un referente de coherencia. Su relación de casi medio siglo con el Dalai Lama y su incansable labor humanitaria pasaron de ser un "estorbo" para la industria a ser el rasgo más respetado de su personalidad.
En su mirada, no hay lugar para enemigos ni villanos de alfombra roja. Su filosofía de vida, basada en la compasión y el perdón, es la que finalmente prevaleció por sobre los escándalos de producción. Como bien explicó él mismo sobre su forma de actuar ante el conflicto: “Intento mantenerme fiel a los principios de Su Santidad... que todo el mundo es redimible y que, al final, todos tenemos que ser redimidos o ninguno de nosotros lo será”.
Richard Gere no fue una víctima de la Academia; fue un hombre que eligió su mensaje por encima de la etiqueta, demostrando que en el gran teatro de la vida, la integridad es el único premio que realmente perdura.
