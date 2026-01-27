¿Richard Gere fue expulsado de La Academia? Por qué no estuvo en los Oscar durante 20 años

Lejos de guardar rencor, el actor regresó en momentos clave, como en 2003 tras el triunfo de Chicago o en 2013 en un homenaje especial. En su reciente reflexión para Variety, Gere dejó claro que su paz interior está por encima de cualquier estatuilla. Al ser consultado sobre aquel sentimiento de rechazo, el actor fue contundente y sereno.

“Particularmente, no me lo tomé personal. No creo que hubiera un villano en la situación. Yo hago lo que hago y ciertamente no tengo intención de lastimar a nadie”, sostuvo el actor.

La redención de un hombre fiel a sus principios

Hoy, a sus 75 años, Richard Gere sigue siendo un referente de coherencia. Su relación de casi medio siglo con el Dalai Lama y su incansable labor humanitaria pasaron de ser un "estorbo" para la industria a ser el rasgo más respetado de su personalidad.

En su mirada, no hay lugar para enemigos ni villanos de alfombra roja. Su filosofía de vida, basada en la compasión y el perdón, es la que finalmente prevaleció por sobre los escándalos de producción. Como bien explicó él mismo sobre su forma de actuar ante el conflicto: “Intento mantenerme fiel a los principios de Su Santidad... que todo el mundo es redimible y que, al final, todos tenemos que ser redimidos o ninguno de nosotros lo será”.

Richard Gere no fue una víctima de la Academia; fue un hombre que eligió su mensaje por encima de la etiqueta, demostrando que en el gran teatro de la vida, la integridad es el único premio que realmente perdura.