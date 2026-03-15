Premios Oscar 2026: uno por uno, todos los nominados

Los Premios Oscar, la gran fiesta del cine de Hollywood se puede vivir desde Argentina este domingo 15 de marzo, pero requiere una logística a la altura de las circunstancias. La transmisión oficial comenzará con el despliegue de la alfombra roja a través de la señal de TNT y su versión doblada en TNT Series, generalmente a partir de las 20:00 (hora local), permitiendo seguir cada detalle de la llegada de las estrellas al Dolby Theatre. Para quienes prefieren el streaming, la plataforma HBO Max ofrecerá la gala en vivo con la opción de audio original, una alternativa ideal para captar los matices de los discursos y la atmósfera de la sala sin interrupciones.