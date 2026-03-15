Premios Oscar 2026: uno por uno, todos los nominados
Este domingo se celebra una nueva edición de los Premios Oscar y te revelamos la lista completa de nominados antes de la ceremonia. Los detalles.
Los Premios Oscar, la gran fiesta del cine de Hollywood se puede vivir desde Argentina este domingo 15 de marzo, pero requiere una logística a la altura de las circunstancias. La transmisión oficial comenzará con el despliegue de la alfombra roja a través de la señal de TNT y su versión doblada en TNT Series, generalmente a partir de las 20:00 (hora local), permitiendo seguir cada detalle de la llegada de las estrellas al Dolby Theatre. Para quienes prefieren el streaming, la plataforma HBO Max ofrecerá la gala en vivo con la opción de audio original, una alternativa ideal para captar los matices de los discursos y la atmósfera de la sala sin interrupciones.
La expectativa en el país es total, no solo por el fanatismo histórico que el público argentino tiene por la temporada de premios, sino por el nivel de competitividad que presenta esta edición 98. Con las nuevas reglas de visionado que garantizan una votación más rigurosa, cada categoría se siente como una moneda al aire donde el talento latinoamericano vuelve a estar en el centro de la escena. A continuación, repasamos la lista definitiva de los nominados que buscarán hacer historia en la noche más importante de Hollywood.
Lista completa de nominados a los Premios Oscar 2026
Mejor Película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Pecadores
- Sueños de trenes
Mejor Dirección
- Chloe Zhao - Hamnet
- Josh Safdie - Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra
- Joachim Trier - Valor sentimental
- Ryan Coogler - Pecadores
Mejor Actor Protagonista
- Timothée Chalamet - Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Pecadores
- Wagner Moura, El agente secreto
Mejor Actriz Protagonista
- Jesse Buckley - Hamnet
- Rose Byrne - If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson - Song Sung Blue
- Renata Reinsve - Valor sentimental
- Emma Stone - Bugonia
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro - Una batalla tras otra
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Delroy Lindo - Pecadores
- Sean Penn - Una batalla tras otra
- Stellan Skarsgård - Valor sentimental
Mejor Actriz de Reparto
- Elle Fanning - Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental
- Amy Madigan - La hora de la desaparición
- Wunmi Mosaku - Pecadores
- Teyana Taylor - Una batalla tras otra
Mejor Guion Adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sueños de trenes
Mejor Guion Original
- Blue Moon
- Fue solo un accidente
- Marty Supremo
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor Cortometraje Animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor Diseño de Vestuario
- Avatar: Fuego y cenizas
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Pecadores
Mejor Dirección de Casting
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Pecadores
Mejor Cortometraje de Ficción
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Mejor Maquillaje y Peinado
- Frankenstein
- La hermanastra fea
- Pecadores
- La máquina
- Kokuho
Mejor Banda Sonora Original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor Película Animada
- Arco
- Elio
- Las guerreras K-Pop
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor Fotografía
- Frankenstein
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sueños de trenes
Mejor largometraje documental
- Alabama: presos del sistema
- Abrázame en la luz
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody contra Putin
- La vecina perfecta
Mejor cortometraje documental
- All the Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Mejor montaje
- F1
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor película internacional
- El agente secreto
- Fue solo un accidente
- Valor sentimental
- Sirat
- The Voice of Hind Rajab
Mejor canción original
- “Dear Me” de Diane Warren: Relentless
- “Golden” de Las guerreras K-Pop
- “I Lied to You” de Pecadores
- “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi
- “Train Dreams” from Sueños de trenes
Mejor diseño de producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor sonido
- F1
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sirat
Mejores efectos visuales
- Avatar: Fuego y cenizas
- F1
- Jurassic World: Renace
- The Lost Bus
- Pecadores
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