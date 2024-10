Preocupación por Alfa: el diagnóstico de salud por el que abandonaría el Cantando 2024

Concretamente, Alfa comentó: "De golpe se me inflamó la vesícula y me quedo sin aire. Me tengo que operar urgente". El participante es consciente de que someterse a la operación lo dejaría fuera del concurso, pero dado su delicado estado de salud, no puede aplazar el procedimiento quirúrgico.

Los detalles del problema de salud que reveló Alfa en el Cantando 2024

En su programa de streaming, Pepe Ochoa aportó más detalles: "Efectivamente, me confirman que Alfa se tiene que bajar del Cantando porque se tiene que operar. Él tiene un problema en la vesícula que no le está funcionando bien, por lo que ciertos líquidos se están acumulando".

Además, el periodista añadió: "A raíz de eso, tiene que operarse ya. Es una intervención que debe hacerse de aquí a la semana que viene, porque si esto persiste, dado que viene funcionando mal desde hace tiempo, podría derivar en un cáncer de páncreas. Esto me lo contó Alfa de primera mano, llorando en el camarín".

Para finalizar, el colega afirmó: "Alfa estaba súper mal, llorando y preguntándose por qué le pasa esto justo en este momento, porque, obviamente, le encanta estar en el Cantando; siempre lo soñó. Está muy mal, ayer intenté consolarlo un poco. No sé si la rehabilitación que tiene que hacer le permitirá cantar. Es un certamen muy corto; en un mes y medio estaría definido el ganador".