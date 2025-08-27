Preocupación por el estado de salud de La Chilindrina: la internaron de urgencia

En el video, que se la ve tranquila y sonriente, María Antonieta de las Nieves se dirige a sus seguidores: "¿Qué tal, amigos? Soy María Antonieta de las Nieves. Aquí, como siempre, estoy haciendo mis dibujitos, haciendo mis bromas, haciendo mis cosas que me gusta hacer". La actriz continuó con un mensaje positivo: "Lo estoy pasando muy bien. Ojalá que ustedes la pasen tan bien como lo estoy pasando yo. Gracias. Los quiero muchísimo".

Hace un año, la querida actriz mexicana fue noticia por un motivo inesperado: reveló que tenía todo preparado para su propio funeral. En el marco del Día de los Muertos, una celebración tradicional de su país, La Chilindrina contó: "Yo tengo listo todo para cuando me muera, que será dentro de 20 años. Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho, tiene figuras de la Virgen de Guadalupe en todos lados".