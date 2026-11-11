Sofi Martínez se emocionó al recordar la multitudinaria vigilia que condujo antes de la misa del papa León XIV

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Luego, profundizó en las sensaciones que le dejó la jornada y en el significado que tuvo para ella formar parte de semejante convocatoria: "Lo de ayer fue demasiado potente y poderoso como para encontrarle palabras, y eso que una periodista debería poder hacerlo. Fue energía de amor y alegría, de creer en un presente mejor para mi y para nosotros. De gratitud. Fue un abrazo colectivo difícil de explicar, y la profunda felicidad de ser parte de eso todos juntos. Más allá de que cada uno cree en lo que quiere, hay algo que sin dudas conmueve: la fe de una multitud".