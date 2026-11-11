Sofi Martínez se emocionó al recordar la multitudinaria vigilia que condujo antes de la misa del papa León XIV
La periodista fue una de las conductoras del encuentro que reunió a más de un millón de jóvenes y compartió una profunda reflexión sobre la experiencia.
La visita del papa León XIV dejó postales inolvidables y una de ellas tuvo como protagonista a Sofi Martínez. La periodista estuvo al frente de la multitudinaria vigilia que se realizó antes de la misa del Sumo Pontífice, un encuentro que convocó a más de un millón de jóvenes.
Junto a Nacho Girón y Tati Roust, la conductora acompañó una jornada atravesada por la música, la emoción y las muestras de fe. Desde el escenario, pudo observar de cerca la convocatoria y la conexión que se generó entre quienes llegaron para participar de la celebración.
Después del evento, Martínez recurrió a sus redes sociales para compartir algunas imágenes y contar cómo vivió ese momento. Conmovida por lo que había presenciado, publicó un mensaje en el que intentó poner en palabras una experiencia que, según reconoció, superó cualquier descripción.
La reflexión de Sofía Martínez después de conducir la vigilia
"Estoy parada con los ojos cerrados. Por un minuto no miro a la multitud que está adelante mío. Son más de 1 millón de jóvenes cantando 'Vida en Abundancia a pocos minutos de que entre el Papa en el Papamóvil. La gente se abraza y canta, y piensa en anda a saber qué. Los abro. Y no lo puedo creer´", comenzó relatando sobre una de las escenas que más la impactó.
Luego, profundizó en las sensaciones que le dejó la jornada y en el significado que tuvo para ella formar parte de semejante convocatoria: "Lo de ayer fue demasiado potente y poderoso como para encontrarle palabras, y eso que una periodista debería poder hacerlo. Fue energía de amor y alegría, de creer en un presente mejor para mi y para nosotros. De gratitud. Fue un abrazo colectivo difícil de explicar, y la profunda felicidad de ser parte de eso todos juntos. Más allá de que cada uno cree en lo que quiere, hay algo que sin dudas conmueve: la fe de una multitud".
En el cierre de su publicación, la periodista volvió a destacar el protagonismo de los jóvenes y agradeció la posibilidad de haber acompañado el encuentro: "Y en este caso, de nuestro pueblo. De tantos jóvenes. Condujimos con Nacho Girón y Tati Roust una vigilia que quedara marcada en mi corazón de por vida. Gracias a todos los que estuvieron ahí y nos permitieron acompañar una tarde tan especial. Me llenó el alma".
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