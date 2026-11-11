Vicky Xipolitakis celebró una resolución de la Justicia contra Javier Naselli: "Después de tanto dolor"
El empresario deberá cumplir una serie de medidas durante un año, entre ellas realizar un tratamiento psicológico y pagar la cuota alimentaria de su hijo.
Después de varios años de conflicto y un extenso recorrido judicial, Vicky Xipolitakis obtuvo una resolución favorable en la causa que mantiene contra su expareja, Javier Naselli. La Justicia Penal de Avellaneda-Lanús dispuso una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, por el plazo de un año, en el expediente por daños en contexto de violencia intrafamiliar.
La noticia se conoció esta semana y fue recibida con emoción por la panelista de Telefe, quien compartió su reacción a través de las redes sociales. “Después de tanto dolor, de tanta lucha, se hizo Justicia”, expresó, luego de una larga disputa con el padre de su hijo.
La decisión judicial establece una serie de obligaciones que el empresario deberá cumplir durante los próximos doce meses. Según detalló la periodista Maribel Leone, las medidas comenzaron a regir una vez que el fallo quedó firme e incluyen distintas instancias de tratamiento, seguimiento y control.
Las condiciones judiciales al ex marido de Vicky Xipolitakis
Entre los requisitos impuestos a Naselli figura su participación en el programa “Hablemos”, una iniciativa del Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires destinada a varones que ejercieron violencia. A esto se suma la obligación de realizar un tratamiento psicológico y entregar alimentos no perecederos a una institución de bien público.
Otro de los puntos centrales de la resolución establece una restricción perimetral de 300 metros respecto de Xipolitakis, sus familiares, su domicilio, su lugar de trabajo y los espacios que frecuenta. Además, el empresario tiene prohibido establecer cualquier tipo de contacto con la modelo, ya sea personalmente, por teléfono o mediante terceras personas.
Aunque actualmente reside en Nueva York, Naselli deberá quedar sujeto al seguimiento del Patronato de Liberados. Para ello, tendrá que informar un domicilio ante las autoridades y presentarse cada tres meses para demostrar que está cumpliendo con las disposiciones establecidas por la Justicia argentina.
La resolución también contempla uno de los reclamos que Xipolitakis viene sosteniendo desde hace tiempo: la deuda por la cuota alimentaria de su hijo. La modelo denunció que su expareja acumula al menos dos años de incumplimiento y señaló esta situación como una forma de violencia económica.
Por ese motivo, Naselli aparece inscripto en los registros de deudores alimentarios morosos tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Ciudad. Además, tiene una restricción que le impide abandonar el país si ingresa a la Argentina.
En paralelo, la Justicia Penal determinó que deberá respetar las obligaciones que establezcan los fueros Civil y de Familia en relación con la manutención de su hijo. Por otra parte, a pedido de la propia Xipolitakis, el empresario quedó eximido de afrontar una reparación económica por los daños.
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