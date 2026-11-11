Vicky Xipolitakis celebró una resolución de la Justicia contra Javier Naselli: "Después de tanto dolor"

Aunque actualmente reside en Nueva York, Naselli deberá quedar sujeto al seguimiento del Patronato de Liberados. Para ello, tendrá que informar un domicilio ante las autoridades y presentarse cada tres meses para demostrar que está cumpliendo con las disposiciones establecidas por la Justicia argentina.

La resolución también contempla uno de los reclamos que Xipolitakis viene sosteniendo desde hace tiempo: la deuda por la cuota alimentaria de su hijo. La modelo denunció que su expareja acumula al menos dos años de incumplimiento y señaló esta situación como una forma de violencia económica.

Por ese motivo, Naselli aparece inscripto en los registros de deudores alimentarios morosos tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Ciudad. Además, tiene una restricción que le impide abandonar el país si ingresa a la Argentina.

En paralelo, la Justicia Penal determinó que deberá respetar las obligaciones que establezcan los fueros Civil y de Familia en relación con la manutención de su hijo. Por otra parte, a pedido de la propia Xipolitakis, el empresario quedó eximido de afrontar una reparación económica por los daños.