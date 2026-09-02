Disney+ presentó la nueva serie de Martín Bossi, "Amores Inesperados": los detalles

La obra está conformada por seis capítulos de 40 minutos de duración, que fueron redactados y dirigidos por Marcos Carnevale, bajo la realización de la firma La Flia Contenidos. Con el amor como eje central de cada relato, la producción parte de la idea de que el amor no se persigue, sino que irrumpe de forma casual, alternando entre la comedia y el drama en ficciones independientes donde el humorista interpreta a una figura diferente en cada entrega.