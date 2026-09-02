Disney+ presentó la nueva serie de Martín Bossi, "Amores Inesperados": los detalles
Escrita y dirigida por Marcos Carnevale, la nueva comedia de Disney+ reúne seis historias en las que Bossi se desempeña como protagonista. Los detalles.
La plataforma Disney+ dio a conocer el tráiler de "Amores inesperados", la producción televisiva que tiene como figura central a Martín Bossi. La ficción, que estará disponible de manera completa a partir del próximo 16 de septiembre, propone un recorrido por diversas tramas afectivas donde el actor exhibe una faceta artística inédita, distante de sus caracterizaciones e imitaciones habituales, para encarar un registro directo y sensible sobre los variados matices de los vínculos sentimentales.
La obra está conformada por seis capítulos de 40 minutos de duración, que fueron redactados y dirigidos por Marcos Carnevale, bajo la realización de la firma La Flia Contenidos. Con el amor como eje central de cada relato, la producción parte de la idea de que el amor no se persigue, sino que irrumpe de forma casual, alternando entre la comedia y el drama en ficciones independientes donde el humorista interpreta a una figura diferente en cada entrega.
Seis relatos independientes y sus diferentes tramas
A través de sus entregas unitarias, la ficción aborda los vínculos humanos desde enfoques diversos. Entre los argumentos presentados en la producción se encuentran los siguientes casos:
-
El vínculo de amistad poco habitual entre un camarero y una integrante de la aristocracia.
La relación sentimental entre un enfermero y la hija de la persona a quien atiende.
El enlace que se genera entre un delincuente y la mujer a la que busca asaltar.
Un romance desarrollado en el ámbito de las empresas que deriva en un final no previsto.
El reparto que acompaña a Martín Bossi
Para encarar cada una de las ficciones que componen la propuesta, la producción sumó a un grupo de actores y actrices de trayectoria. El elenco principal que acompaña a Bossi en los distintos episodios está integrado por:
-
Jorgelina Aruzzi (en el rol de Michi)
Eleonora Wexler (en la piel de Sofía)
Patricia Palmer (interpretando a Helena)
Lula Rosenthal (en el papel de Ella)
Karina Hernández (como Julia)
Julieta Cardinali (encarnando a Valeria)
Osvaldo Santoro (como Horacio)
Betiana Blum (en el personaje de la madre de Andrea)
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario