Brian Lanzelotta tomó una drástica decisión con su fábrica de papel higiénico tras sufrir una estafa millonaria
El cantante había denunciado que fue víctima de una millonaria estafa que puso en jaque su emprendimiento. Ahora decidió qué hacer con la fábrica y explicó los motivos.
Brian Lanzelotta atraviesa un momento complicado con uno de sus proyectos personales. Luego de denunciar una estafa millonaria que le provocó un fuerte golpe económico, el cantante tomó una importante decisión sobre Bien Limpio, su fábrica de papel higiénico.
El exintegrante de Gran Hermano había contado que fue víctima de una maniobra fraudulenta luego de recibir un supuesto pedido de miles de bolsones de papel higiénico. La operación terminó generándole una deuda millonaria y puso en riesgo la continuidad del emprendimiento.
Brian Lanzelotta decidió vender su fábrica de papel higiénico
Después de analizar la situación, Lanzelotta resolvió poner a la venta la fábrica. Sin embargo, aclaró que esto no significa que el negocio vaya a cerrar. La empresa continúa trabajando y cuenta con clientes, proveedores y la maquinaria necesaria para desarrollar la actividad. Según explicó el propio cantante, incluso la facturación del emprendimiento viene mostrando una evolución positiva.
La intención es encontrar a una persona interesada en hacerse cargo del negocio y darle continuidad al proyecto que comenzó con mucho esfuerzo. Además, Lanzelotta manifestó su disposición para acompañar al eventual comprador durante el período de transición, con el objetivo de facilitar el traspaso y aportar su experiencia al frente del emprendimiento.
Cómo fue la estafa que sufrió Brian Lanzelotta
El problema comenzó cuando un supuesto cliente realizó un pedido de 3.800 bolsones de papel higiénico. Lanzelotta puso en marcha la producción y llegó a despachar alrededor de 3.100 bolsones. Para poder afrontar los gastos relacionados con el pedido, incluso tuvo que recurrir a un préstamo familiar para adquirir la materia prima.
Sin embargo, posteriormente descubrió que la transferencia que debía cubrir la operación era falsa y que el dinero nunca había ingresado. La maniobra le generó un perjuicio económico cercano a los 17 millones de pesos, una cifra que terminó complicando seriamente las finanzas de la fábrica.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario