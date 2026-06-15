Prime Video confirmó el lanzamiento de "Boulevard", su nueva adaptación literaria

Luke Howland (Mikel Niso), un alma en la penumbra: Luke es un chico sumido en la oscuridad, la depresión y las adicciones, que arrastra consigo un trauma familiar profundo que parece paralizar su presente. Su personaje representa de manera sumamente respetuosa el dolor de convivir con heridas que no cierran y la inmensa dificultad de pedir ayuda cuando te sentís completamente perdido.

Hasley Weigel (Eve Ryan), el rayo de sol inesperado: Frente a la tormenta de Luke, aparece Hasley. Ella es una chica optimista, un poco despistada y rebosante de una alegría contagiosa. Lejos de ser un personaje plano, Hasley funciona como ese contraste lumínico necesario que desafía el gris de la vida de Luke, recordándonos que incluso en los días más fríos se puede encontrar calidez.