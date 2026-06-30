Prime Video estrena "Elle": hablamos en exclusiva con dos de sus protagonistas

Aunque, sin dudas para llegar a este tipo de esencia en una historia, siempre es fundamental contar con actores a la altura. Y, claro está, Jacob Moskovitz y Zac Looker son dos de los grandes ejemplos de esto. Por eso en minutouno.com hablamos en exclusiva con los coprotagonistas de esta historia, quienes se encargan de ponerle el cuerpo a los dos amores de la joven Elle.

La entrevista completa con Jacob Moskovitz y Zac Looker por el estreno de "Legalmente Rubia: Elle"

Repletos de entusiasmo por el lanzamiento y fascinados por la mística que rodea a este proyecto, Jacob Moskovitz (Miles) y Zac Looker (Dustin) contaron, en exclusiva, lo que significa formar parte del universo de "Legalmente Rubia". Asimismo, los actores analizaron las razones profundas por las que sus personajes terminan irremediablemente enganchados con la energía magnética de Elle Woods. Además, revelaron un detalle clave para los fanáticos: cómo un giro inesperado en uno de los episodios centrales de la temporada cambia por completo las reglas del juego, alterando la dinámica del triángulo amoroso y forzando a los personajes a madurar de golpe.

"Creo que para ambos personajes surge una chispa inmediatamente al conocerla. De hecho, la primera vez que conoces a Miles en la serie es su primera vez conociéndola a ella y no creo que haya conocido a nadie como Elle en toda su vida", comenzó diciendo Jacob Moskovitz sobre el amor que su personaje siente por Elle Woods. Luego, agregó: "Ella es auténticamente ella misma, es tan valiente, es inteligente y divertida y creo que cambia todo lo que él creía conocer sobre el mundo y entonces lo observas como si desenredara esos sentimientos por primera vez".

En ese sentido, el actor cerró: "Algo que diré sobre grabar la serie , en general, filmar en esta época demográfica es que todo sucede por primera vez para estos personajes. Es la primera vez, los primeros destellos del amor y de insinuaciones de fracaso y triunfo y todas esas emociones están tan maduras. Entonces, fue increíblemente emocionante hacerlo y quién no disfruta interpretando romance".

En tanto, Zac Looker explicó: "Para mí, una de las cosas realmente interesantes sobre el primer día que llegué es que ambos terminamos filmando escenas de encuentros tiernas el mismo día. Y lo primero que vi del programa, llegué un poco temprano para ver qué pasaba y sentir el ambiente del set y lo primero que vi fue tu escena (Jacob) donde tu, en cierto modo, te topas con ella y es algo, sí, que te gusta un poco, regresas por la puerta mientras dices su nombre y dije "¡Jesús!" quizás no debería haber entrado, no puedo manejar este tipo de humo".

"Pero creo que nuestras dinámicas con Elle son simultáneamente, como dice Jacob, ambos tienen esa chispa, pero son muy distintos porque creo que algo así como que Miles parece muy, en cierto modo, abierto a este cambio, Dustin duda mucho de confiar en ella", destacó también Looker. A su vez, dejó en claro: "Creo que al principio, en parte, porque piensa que aunque en Seattle se habla mucho de que la gente se preocupa mucho sobre las cosas como el medio ambiente o la justicia social, creo que también, especialmente en la cultura grunge del momento había mucho de un letargo de apatía sobre muchas cosas".

Con esta explicación, cerró: "Así, creo que Dustin solía sentir que debía sacudir a la gente sobre eso de alguna manera, pero el hecho de que Elle esté inmediatamente tan presente y entusiasta sobre tantas cosas y sea tan ella misma de una forma que nunca ha experimentado antes, lo hace no estar seguro de qué hacer con esa chispa que siente. Él no sabe qué pensar de ella en general y aunque a lo largo de la serie él llega a ver que en realidad es una persona maravillosa quién realmente tiene las mejores intenciones aún es reservado, por lo que su dinámica es, al menos al principio del show, basada en eso. Lo cual también fue muy interesante de hacer y creó un contraste con la dinámica de Miles".

Luego de esto, ambos actores revelaron detalles sobre la importancia de uno de los episodios, "la fiesta de Kimberley", en el que sus personajes descubren cómo cambia toda su perspectiva de la protagonista y de ellos mismos con respecto al amor. No te pierdas la entrevista completa en el video.

"Elle" se estrena este 1 de julio en Prime Video con sus ocho episodios y ya tiene una segunda temporada confirmada.