Ricardo Darín, Fabiana Cantilo y Leo García, entre los famosos que despidieron a Daniel Melingo

De qué murió Daniel Melingo a sus 68 años

El multifacético músico, compositor y cantante Daniel Melingo falleció este martes a los 68 años de edad. Su partida genera un profundo dolor en el ámbito de la cultura popular argentina, donde dejó una huella imborrable a lo largo de más de cuatro décadas de una trayectoria brillante y vanguardista.

Las causas detrás de la muerte de Daniel Melingo

Respecto a las causas de su fallecimiento, se confirmó que el célebre artista venía transitando una larga enfermedad, razón por la cual se encontraba recibiendo cuidados paliativos especializados. En ese contexto de fragilidad en su estado de salud, Daniel Melingo fue hallado sin vida este martes en el interior de su vivienda por uno de sus hijos.

Un legado imborrable entre el rock nacional y el tango

La importancia de Melingo para la música rioplatense abarca diferentes épocas y estéticas urbanas:

Icono del rock de los '80: Tuvo una participación fundamental en la escena del rock argentino al integrar y fundar agrupaciones clave de esa década como Los Abuelos de la Nada y Los Twist , además de formar parte de la banda de Charly García.

La revolución del tango: En la década de 1990 dio un vuelco rotundo hacia el tango de arrabal. Lejos de las versiones tradicionales, construyó un personaje bohemio, teatral y nocturno impregnado de lunfardo, candombe e historias marginales.

Discos fundamentales: Bajo esta personalísima faceta editó álbumes solistas que se volvieron de culto para el género ciudadano, tales como Tangos bajos (1998), Maldito tango (2007), Linyera (2014) y Oasis (2020).

En el último tramo de su vida, el compositor se había mantenido sumamente activo realizando presentaciones junto a su orquesta en salas de gran prestigio como el CCK y el Teatro Coliseo. A la par de sus shows, complementaba su veta artística con proyectos personales, incluyendo el estreno de un documental sobre las raíces afrodescendientes de la música local y el lanzamiento de su propio vino elaborado en Mendoza.