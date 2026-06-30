Ricardo Darín, Fabiana Cantilo y Leo García, entre los famosos que despidieron a Daniel Melingo
Tras conocerse su fallecimiento, fueron varias las figuras que homenajearon al músico con emotivos mensajes en las redes sociales.
Tras conocerse la muerte de Daniel Melingo, artistas, actores y músicos expresaron su dolor en las redes sociales y lo despidieron con emotivos mensajes que resaltaron su trayectoria y su aporte a la cultura nacional. Uno de los primeros en expresarse fue Ricardo Darín, quien utilizó su cuenta de X para dedicarle unas emotivas palabras.
"Dani Melingo queridoooo. Te abrazo fuerte. Qué tristeza inmensa. Qué dolor. Abrazo a su familia", escribió el actor, reflejando el impacto que le provocó la noticia.
Las muestras de afecto continuaron con Fabiana Cantilo, que compartió una foto junto a Melingo en sus historias de Instagram y escribió: "Un genio".
Leo García también recordó el vínculo que los unía con una emotiva publicación: "Dani, Dios te tendrá en la gloria. Gracias por tu amor de colega musical y espiritual, tu humildad única", escribió para despedirlo.
El dibujante Liniers eligió una imagen de ambos y una frase tan breve como sentida: "Melingo, maestro, buen viaje". A esos homenajes se sumó Santiago Motorizado, quien definió al artista como un "Genio superior", reflejando la admiración que despertaba entre músicos de distintas generaciones.
De qué murió Daniel Melingo a sus 68 años
El multifacético músico, compositor y cantante Daniel Melingo falleció este martes a los 68 años de edad. Su partida genera un profundo dolor en el ámbito de la cultura popular argentina, donde dejó una huella imborrable a lo largo de más de cuatro décadas de una trayectoria brillante y vanguardista.
Las causas detrás de la muerte de Daniel Melingo
Respecto a las causas de su fallecimiento, se confirmó que el célebre artista venía transitando una larga enfermedad, razón por la cual se encontraba recibiendo cuidados paliativos especializados. En ese contexto de fragilidad en su estado de salud, Daniel Melingo fue hallado sin vida este martes en el interior de su vivienda por uno de sus hijos.
Un legado imborrable entre el rock nacional y el tango
La importancia de Melingo para la música rioplatense abarca diferentes épocas y estéticas urbanas:
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Icono del rock de los '80: Tuvo una participación fundamental en la escena del rock argentino al integrar y fundar agrupaciones clave de esa década como Los Abuelos de la Nada y Los Twist, además de formar parte de la banda de Charly García.
La revolución del tango: En la década de 1990 dio un vuelco rotundo hacia el tango de arrabal. Lejos de las versiones tradicionales, construyó un personaje bohemio, teatral y nocturno impregnado de lunfardo, candombe e historias marginales.
Discos fundamentales: Bajo esta personalísima faceta editó álbumes solistas que se volvieron de culto para el género ciudadano, tales como Tangos bajos (1998), Maldito tango (2007), Linyera (2014) y Oasis (2020).
En el último tramo de su vida, el compositor se había mantenido sumamente activo realizando presentaciones junto a su orquesta en salas de gran prestigio como el CCK y el Teatro Coliseo. A la par de sus shows, complementaba su veta artística con proyectos personales, incluyendo el estreno de un documental sobre las raíces afrodescendientes de la música local y el lanzamiento de su propio vino elaborado en Mendoza.
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