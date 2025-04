Prime Video estrenó "G20" y hablamos con Ramón Rodríguez: "Hay mucho corazón en la historia"

Este jueves 10 de abril llegó a Prime Video "G20", la nueva película de Viola Davis, donde la actriz - actualmente una de las mejores de Hollywood - interpreta a la presidenta de Estados Unidos. En esta historia, ella, como mandataria, no solamente debe lidiar con ser una madre de familia, sino también con un país que no confía en ella, menos cuando llega la cumbre del G20. Sin embargo, lo cierto es que una vez allí, Danielle Sutton, demuestra su capacidad no solamente para dirigir un país, sino para salvar a los líderes mundiales de un atentado terrorista.