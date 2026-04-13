Prime Video lanzó el primer vistazo de "Enfrentados: Marfil", la nueva película del universo de Mercedes Ron
Prime Video confirmó que "House of Ron" todavía tiene un largo camino por recorrer y, ahora, será el turno de "Marfil", protagonizado por Ester Expósito. Los detalles.
Lo que comenzó como una pasión por escribir historias en plataformas digitales se transformó en The House of Ron, un sello de éxito garantizado que Prime Video supo capitalizar con maestría. Tras el éxito sin precedentes de la saga Culpables (Culpa mía, Culpa tuya, Culpa nuestra), la relación entre la plataforma y la autora Mercedes Ron entra en su tercera y más ambiciosa etapa. Hoy, el mundo tuvo el primer vistazo de "Enfrentados: Marfil", la adaptación de la aclamada dilogía de suspenso romántico que promete elevar la temperatura y la tensión en 2026.
La noticia de que Ester Expósito encabeza el reparto generó un furor inmediato. Expósito, que ya es un ícono global, se pone en la piel de Marfil Cortés, una joven cuya vida de privilegios en Nueva York se desmorona tras un secuestro misterioso. Junto a ella, Hugo Diego García asume el papel del enigmático Sebastián Moore, el guardaespaldas encargado de protegerla y con quien protagonizará una de las tensiones sexuales más esperadas de la literatura contemporánea, más conocida como new adult en el género, adaptada al cine.
La química entre el espíritu indomable de Marfil y el carácter reservado de Sebastián es el motor de una historia que mezcla la pasión con el peligro de un mundo donde las apariencias engañan. El elenco lo completan figuras como Eric Masip y Pablo Molinero, bajo la producción de Pokeepsie Films, la productora de Álex de la Iglesia y Carolina Bang, lo que asegura una factura visual impecable y una narrativa cargada de adrenalina.
A diferencia de la trilogía Culpables, que exploraba el romance prohibido desde una perspectiva más juvenil y doméstica, la saga Enfrentados (compuesta por Marfil y Ébano) introduce elementos de thriller y suspenso internacional. La trama nos lleva de Nueva York a España, sumergiéndonos en una red de secretos familiares y amenazas constantes.
Esta transición hacia un tono más maduro y peligroso es lo que hace que el acuerdo entre Mercedes Ron y Prime Video sea tan robusto. No están repitiendo una fórmula; están evolucionando junto a su audiencia. En ese sentido es importante destacar que la escritora ya no es solo una autora de romances; es una creadora de universos donde la pasión siempre viene acompañada de un riesgo mortal.
Programada para estrenarse en 2026 en más de 240 países, Enfrentados: Marfil no es solo una película original española, es la confirmación de que las historias de Mercedes Ron no tienen fronteras. Con la dirección de Óscar Pedraza y el guion de Sofía Cuenca, la película está diseñada para captar tanto a los lectores fieles de la dilogía como a los nuevos espectadores que buscan una historia de amor de alto impacto.
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