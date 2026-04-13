Prime Video lanzó el primer vistazo de "Enfrentados: Marfil", la nueva película del universo de Mercedes Ron

Lo que comenzó como una pasión por escribir historias en plataformas digitales se transformó en The House of Ron, un sello de éxito garantizado que Prime Video supo capitalizar con maestría. Tras el éxito sin precedentes de la saga Culpables (Culpa mía, Culpa tuya, Culpa nuestra), la relación entre la plataforma y la autora Mercedes Ron entra en su tercera y más ambiciosa etapa. Hoy, el mundo tuvo el primer vistazo de "Enfrentados: Marfil", la adaptación de la aclamada dilogía de suspenso romántico que promete elevar la temperatura y la tensión en 2026.