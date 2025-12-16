Prime Video prepara el 2026 con una nueva serie de Sherlock Holmes
"Young Sherlock" llega a la plataforma el próximo año y es una de las más esperadas por su elenco de lujo, así como su director. Los detalles.
Prime Video reveló las primeras imágenes de Young Sherlock, la serie que explorará los orígenes del icónico detective y que estará protagonizada por Hero Fiennes Tiffin, reconocido por la saga After, en el papel de Sherlock Holmes.
Esta emocionante producción, que lleva el sello distintivo del visionario director y productor ejecutivo Guy Ritchie, narra la historia inicial de Sherlock Holmes a través de un misterio irreverente y de alta carga de acción. La serie seguirá las primeras aventuras del joven detective. Young Sherlock se estrenará el próximo año, exclusivamente en Prime Video, y estará disponible en más de 240 países y territorios a nivel global.
Un Sherlock crudo y anárquico en el Oxford de 1870
Con el ingenio y el encanto característicos de las películas de Sherlock Holmes dirigidas por Guy Ritchie, Young Sherlock ofrece una reinterpretación explosiva de los inicios del querido personaje creado por Sir Arthur Conan Doyle. La trama se sitúa en el Oxford de los años 1870 y continúa con diversas aventuras en el extranjero.
La serie presenta a un joven Sherlock Holmes desacreditado, crudo y sin filtro, quien se ve abruptamente envuelto en un caso de asesinato que amenaza su propia libertad. Este primer caso actúa como un catalizador, revelando una conspiración que se extiende por todo el mundo y que alterará su vida para siempre. La narrativa se centrará en exponer las primeras travesuras de este adolescente anárquico que aún no ha evolucionado hasta convertirse en el renombrado residente de Baker Street.
El elenco de Young Sherlock
El reparto previamente anunciado para Young Sherlock incluye a talentos como Dónal Finn (La rueda del tiempo), Zine Tseng (3 Body Problem), Joseph Fiennes (The Handmaid’s Tale), Natascha McElhone (Halo), Max Irons (Cóndor) y Colin Firth (The King’s Speech).
Guy Ritchie no solo dirige, sino que también ejerce como productor ejecutivo del proyecto. La serie está escrita y producida ejecutivamente por el líder creativo Matthew Parkhill. El equipo de productores ejecutivos incluye a Dhana Gilbert, Marc Resteghini, Simon Maxwell, Ivan Atkinson, Simon Kelton y Colin Wilson, junto a los productores ejecutivos Harriet Creelman y Steve Thompson. La producción física de Young Sherlock estuvo a cargo de la compañía Motive Pictures.
