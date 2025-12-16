Prime Video prepara el 2026 con una nueva serie de Sherlock Holmes

young sherlock 1 Foto: (Prime Video)

El elenco de Young Sherlock

El reparto previamente anunciado para Young Sherlock incluye a talentos como Dónal Finn (La rueda del tiempo), Zine Tseng (3 Body Problem), Joseph Fiennes (The Handmaid’s Tale), Natascha McElhone (Halo), Max Irons (Cóndor) y Colin Firth (The King’s Speech).

Guy Ritchie no solo dirige, sino que también ejerce como productor ejecutivo del proyecto. La serie está escrita y producida ejecutivamente por el líder creativo Matthew Parkhill. El equipo de productores ejecutivos incluye a Dhana Gilbert, Marc Resteghini, Simon Maxwell, Ivan Atkinson, Simon Kelton y Colin Wilson, junto a los productores ejecutivos Harriet Creelman y Steve Thompson. La producción física de Young Sherlock estuvo a cargo de la compañía Motive Pictures.