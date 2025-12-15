Mercedes Ron habló de "Dímelo Bajito" de Prime Video: "Los chicos entendieron muy bien a los personajes"

Para alegría de los fans que ya ven en la Saga Culpables un culto, el universo de Ron se expande en la pantalla. La adaptación cinematográfica de Dímelo Bajito, que forma parte del ambicioso proyecto House of Ron, ya se encuentra disponible para streaming en Prime Video.

Por lo que, con motivo del estreno de esta esperada película, Mercedes Ron habló en exclusiva con minutouno.com. La autora compartió detalles sobre cómo la producción capturó la esencia del dilema de Kami y la tensión de los hermanos Di Bianco, confirmando una vez más que la visión de Ron es la estrella que guía la narrativa de sus adaptaciones.

La entrevista completa con Mercedes Ron

Hablar en exclusiva con Mercedes Ron por segunda vez fue un grado de aprendizaje aún más electrizante que la primera ocasión. Poder conocer más detrás de la mente de la artífice de personajes tan duros y blandos como los hermanos Di Bianco e independientes como Kamila Hamilton marcó la diferencia. Y es que siempre escucharla hablar es un lujo, en especial cuando revela cómo es llevar a personajes tan característicos de su propio repertorio a la pantalla.

Eso sí, si bien Alicia Falcó, Fernando Lindez y Diego Vidales, los protagonistas de la película de Prime Video no son parecidos físicamente a cómo se describen en los libros, ellos y la propia Ron demostraron que con captar la esencia de los personajes es suficiente. Es por eso que, en exclusiva con este medio la autora original de "Dímelo Bajito" contó cómo fue el proceso de elección de los actores y la importancia de mantener la sensación de calidez, de tensión y emocionalidad que se desarrolla en la historia original.

Además, por si esto fuera poco, y con fin de sorprender a los fans, Mercedes Ron cerró la entrevista hablando del esperado crossover entre su saga Culpables y Dímelo contando cuándo podría suceder y qué tiene que pasar para que se concrete. No te pierdas la entrevista completa y todas sus revelaciones en el video, en especial cuando cuenta y explica por qué "los chicos - los actores - entendieron muy bien a los personajes".

Sinopsis oficial de Dímelo Bajito

Kamila Hamilton lo tenía todo bajo control... o eso creía. Lo que no estaba en sus planes era que los hermanos Di Bianco regresaran para poner su mundo de cabeza. Hace siete años, Thiago le dio su primer beso. Y Taylor, fue quien siempre la protegió.

Pero su inesperado regreso sacude la aparentemente perfecta vida de Kami. Ya no es la niña inocente que ellos conocían: desde que se fueron, parece que nadie puede realmente llegar a ella. Nadie, excepto ellos. ¿Podrá Kami resistirse a la simple presencia de Thiago? ¿Qué pasará cuando Taylor empiece a mirarla de manera diferente? ¿Explotará todo en mil pedazos una vez más?

