¿“Primer Aviso”, de María Becerra, fue para Emilia Mernes? Las pistas que reavivan la interna del pop argentino
Una frase en 2023, un festival clave y una canción lanzada meses después: los fans conectan los puntos y apuntan a una posible destinataria.
El pop argentino atraviesa uno de sus momentos más calientes y no es precisamente por un lanzamiento musical. La creciente distancia entre María Becerra, Emilia Mernes y Tini Stoessel viene sumando capítulos en redes sociales, shows en vivo y gestos cada vez menos sutiles.
En ese escenario, una teoría gana cada vez más fuerza: “Primer Aviso” no sería solo una canción, sino un mensaje directo, aunque sin nombre, hacia Emilia. Lo que en un principio parecía una interpretación de los fans, ahora suma datos concretos que hacen que la hipótesis cobre mucho más peso.
La canción Primer Aviso fue lanzada el 29 de febrero de 2024. Sin embargo, su origen podría remontarse varios meses antes, cuando la propia María dejó entrever que algo estaba pasando puertas adentro de la industria.
En julio de 2023, durante su paso por el programa Soñé que Volaba en Olga, la artista sorprendió al contar una situación incómoda que estaba atravesando: aseguró que había un colega que pedía que la bajaran de festivales en los que podían coincidir. En ese mismo momento, anticipó que estaba trabajando en una canción sobre el tema y lanzó una advertencia clara: si la situación continuaba, iba a hablar sin filtros.
Ese episodio, que en su momento generó especulación pero sin nombres propios, hoy vuelve a cobrar relevancia a la luz del presente.
Dos meses después de esa declaración, el 16 de septiembre de 2023, tuvo lugar el Equal Festival de Spotify, un evento compuesto exclusivamente por artistas femeninas. El line up reunió a figuras como Lali, Emilia Mernes, Karina, Taichu, Cazzu y Connie Isla, entre otras. El cierre de la noche, nada menos, estuvo a cargo de María Becerra.
Para muchos fans, esta coincidencia no es menor. La presencia de ambas artistas en un mismo evento, en un contexto donde ya habría tensiones previas, refuerza la idea de que el conflicto venía gestándose desde hace tiempo y no es algo reciente.
Cuando meses después salió “Primer Aviso”, la letra, con referencias a traiciones, códigos rotos y vínculos que cambian, empezó a ser leída bajo otra luz. Y ahora, con el distanciamiento público entre las protagonistas, esas frases parecen encajar aún más.
“Decime que se siente que me mandes a bajar, de to’ los festivales pero me llamen igual, no me extraña de ustedes ese boicot barato”.
La lectura es inmediata: lo que en su momento fue una denuncia sin nombres, podría haber quedado plasmado en la canción meses después.
Pero no es el único fragmento que generó ruido. Otro de los versos dice: “Quieren comprar mi gente con billetito, la fidelidad no la conocen en tu equipo”.
En este caso, la interpretación apunta a otro de los rumores que circulan en la industria: la supuesta práctica de ofrecer mejores condiciones económicas a bailarines, productores o miembros de otros equipos para que cambien de artista. Si bien nunca hubo confirmación oficial, muchos usuarios vincularon esta línea directamente con versiones que, desde hace tiempo, rodean a Emilia.
En redes sociales, especialmente en TikTok y X, los seguidores no tardaron en armar teorías cada vez más detalladas. Para muchos, la canción funciona como una especie de respuesta o advertencia ante situaciones que María ya había insinuado previamente. El título mismo, “Primer Aviso”, es interpretado como una señal de que lo que se dice ahí no sería el final de la historia.
El pasado compartido entre María y Emilia también juega un rol clave en esta narrativa. De colaboraciones y cercanía pública, pasaron a un presente marcado por el silencio, los gestos ambiguos y decisiones que evidencian distancia. En ese contraste, cada palabra de la canción gana una nueva dimensión.
Por ahora, ninguna de las artistas confirmó ni desmintió estas versiones. Pero en un contexto donde cada movimiento se analiza al detalle, el silencio también alimenta el misterio.
¿Casualidad o mensaje encubierto? Con cada nueva pista, “Primer Aviso” deja de ser solo un tema musical para convertirse en una pieza central de una historia que tiene a todos mirando. Y si algo queda claro, es que, como sugiere el título, tal vez esto haya sido solo el comienzo.
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