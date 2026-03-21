¿“Primer Aviso”, de María Becerra, fue para Emilia Mernes? Las pistas que reavivan la interna del pop argentino

Dos meses después de esa declaración, el 16 de septiembre de 2023, tuvo lugar el Equal Festival de Spotify, un evento compuesto exclusivamente por artistas femeninas. El line up reunió a figuras como Lali, Emilia Mernes, Karina, Taichu, Cazzu y Connie Isla, entre otras. El cierre de la noche, nada menos, estuvo a cargo de María Becerra.

Para muchos fans, esta coincidencia no es menor. La presencia de ambas artistas en un mismo evento, en un contexto donde ya habría tensiones previas, refuerza la idea de que el conflicto venía gestándose desde hace tiempo y no es algo reciente.

Equal Festival

Cuando meses después salió “Primer Aviso”, la letra, con referencias a traiciones, códigos rotos y vínculos que cambian, empezó a ser leída bajo otra luz. Y ahora, con el distanciamiento público entre las protagonistas, esas frases parecen encajar aún más.

“Decime que se siente que me mandes a bajar, de to’ los festivales pero me llamen igual, no me extraña de ustedes ese boicot barato”.

La lectura es inmediata: lo que en su momento fue una denuncia sin nombres, podría haber quedado plasmado en la canción meses después.

Pero no es el único fragmento que generó ruido. Otro de los versos dice: “Quieren comprar mi gente con billetito, la fidelidad no la conocen en tu equipo”.

En este caso, la interpretación apunta a otro de los rumores que circulan en la industria: la supuesta práctica de ofrecer mejores condiciones económicas a bailarines, productores o miembros de otros equipos para que cambien de artista. Si bien nunca hubo confirmación oficial, muchos usuarios vincularon esta línea directamente con versiones que, desde hace tiempo, rodean a Emilia.

Embed - Maria Becerra, Ivy Queen - PRIMER AVISO (Official Video)

En redes sociales, especialmente en TikTok y X, los seguidores no tardaron en armar teorías cada vez más detalladas. Para muchos, la canción funciona como una especie de respuesta o advertencia ante situaciones que María ya había insinuado previamente. El título mismo, “Primer Aviso”, es interpretado como una señal de que lo que se dice ahí no sería el final de la historia.

El pasado compartido entre María y Emilia también juega un rol clave en esta narrativa. De colaboraciones y cercanía pública, pasaron a un presente marcado por el silencio, los gestos ambiguos y decisiones que evidencian distancia. En ese contraste, cada palabra de la canción gana una nueva dimensión.

Por ahora, ninguna de las artistas confirmó ni desmintió estas versiones. Pero en un contexto donde cada movimiento se analiza al detalle, el silencio también alimenta el misterio.

¿Casualidad o mensaje encubierto? Con cada nueva pista, “Primer Aviso” deja de ser solo un tema musical para convertirse en una pieza central de una historia que tiene a todos mirando. Y si algo queda claro, es que, como sugiere el título, tal vez esto haya sido solo el comienzo.