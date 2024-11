Primicia de Ángel de Brito: cuándo se estrena el reality "Los Tinelli"

Después de tantos meses de trabajo, Ángel de Brito reveló cuándo se estrenará "Los Tinelli" en Prime video para que el público pueda ver el día a día de una de las familias más importantes del mundo del espectáculo argentino.

En su programa en Bondi Live, el conductor lanzó la primicia y causó sorpresa a todos. "El 8 enero se estrena 'Los Tinelli'", soltó ante la audiencia.

"Va a estar muy bueno", comentó Mimi Alvarado que también se encontraba en el streaming y que forma parte de la producción, ya que es la pareja de El Tirri, primo de Marcelo Tinelli.

los tinelli

Mirtha Legrand recibió a Milett Figueroa y le hizo una pregunta sin rodeos

Una nueva edición de "La Noche de Mirtha" se llevó a cabo este sábado 26 de octubre donde la conductora recibió en su mesaza a distintas personalidades de la fama argentina. Entre ellos se encuentran Elena Roger, Mariano Martínez, Gustavo López, Pietro Sorba y Milett Figueroa, con quienes Mirtha Legrand habló de todo y más. Uno de los momentos más virales lo vivió la pareja de Marcelo Tinelli.

Con su histrionismo y poco filtro a flor de piel, pero con una educación sobresaliente, Mirtha Legrand quiso saber de todo sobre la modelo, incluyendo datos sobre sus antiguas parejas. Eso sí, todo comenzó cuando preguntó: "¿Ya existió el flechazo?". Ante esto, Milett Figueroa fue completamente sincera: "Si, me gustó, pero me negué al principio porque sentía que me iba a distraer. Esos mandatos que te dicen, ¿no? ´no te enamores que te vas a distraer, concéntrate en tu trabajo´".

Tal es así que, con la sinceridad de Milett, Mirtha quiso sabre más e indagó sobre el pasado de Figueroa: "Yo leí tu currículum y tuviste varios novios, Milett". En tanto, ella respondió: "Tuve tres novios", pero la Chiqui prosiguió: "Tenemos varios ahí anotados, eh". Debido a esto y a las risas que se generaron en el resto de la mesa, la novia de Tinelli respondió: "No, pero la verdad que nunca me había enamorado de esta manera. Los anteriores fueron, como se les dice en Perú, enamoraditos de juventud, que a los 18/20".

"¿Se van a casar o no? ¿Te propuso casamiento?", interrumpió Mirtha a su invitada con esta pregunta que nadie esperaba. Milett, sincera y sin miedo, manifestó: "No hemos hablado de casamiento, pero estamos viviendo un momento hermoso que queremos disfrutar y si no se da, al final se agradece igual también el amor, porque el amor creo que es lo más importante finalmente, ¿no?".

Tras esto, Milett Figueroa y Mirtha Legrand cambiaron de tema y comenzaron a hablar del "Cantando 2024", programa en el que ella es jurado junto a personalidades como Nacha Guevara. De hecho, aseguró que ella así consigue aprender más de lo que esperaba.

tinelli y Milett.png