Problemas para Bonnie Blue: la estrella de OnlyFans fue detenida en Indonesia

“Ella está detenida por la policía, lo que significa que pueden proceder a procesarla. Pero en mi opinión, si existe una ‘mano invisible’ que solicita su deportación, puede ser transferida a la oficina de inmigración más cercana y expulsada del país”, afirmó. Sin embargo, también advirtió que ciertos sectores vinculados a la industria para adultos podrían incidir en el desenlace, lo que añade un componente imprevisible al caso.

Otros expertos consideran que el escenario judicial podría ser mucho más severo. El abogado Krist Andi Ricardo Turnip aseguró que cualquier extranjero sospechoso de vulnerar la Ley de Pornografía debe estar dispuesto a enfrentar un proceso penal en territorio indonesio. “En mi opinión como profesional del derecho, cualquier ciudadano extranjero sospechoso de violar la Ley Número 44 de 2008 sobre pornografía puede ser procesado en Indonesia”, explicó.

bonnie blue 2

Según su perspectiva, la normativa se rige por el principio de territorialidad, que obliga a toda persona dentro del país a someterse a sus leyes sin excepción. De comprobarse que existió producción, difusión o exhibición de material pornográfico en suelo indonesio, las sanciones pueden alcanzar los 12 años de prisión, además de posibles cargos complementarios contemplados en la Ley de Información y Transacciones Electrónicas o incluso disposiciones sobre decencia del código penal.

El historial de casos similares en Indonesia demuestra que no se trata de un hecho aislado. Bali ha sido escenario de múltiples deportaciones y procesos judiciales contra turistas y residentes extranjeros vinculados a actividades consideradas inapropiadas según la legislación local. En los últimos años, hubo expulsiones resonantes: desde una ciudadana estadounidense que organizó un retiro de “maestría en intimidad”, hasta diversas situaciones que involucraron a ciudadanos rusos y ucranianos.

Uno de los episodios más comentados fue el de la influencer Alina Fazleeva, quien en 2022 fue deportada junto a su esposo tras posar desnuda junto a un árbol sagrado, en un gesto considerado ofensivo para la comunidad hindú balinesa. Con este contexto histórico, el caso de Blue se suma a un debate cada vez más intenso sobre los límites legales, el turismo y la creación de contenido en Indonesia, un país cuyas políticas sobre moralidad pública continúan siendo tema de discusión internacional.