Qué dijo ahora la hija mayor de Marcelo Tinelli: interna familiar sin fin

los tinelli

En medio de esta controversia, Mica Tinelli, conocida por su bajo perfil, expresó su enojo a través de una historia en Instagram, donde apuntó contra quienes —según ella— se aprovechan del momento delicado que atraviesan: “Increíble lo sueltitos que están todos ahora... ven a alguien en el piso y le siguen metiendo patadas sin parar. Son todos unos vivos bárbaros, qué bien”.