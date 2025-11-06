La vidente que se hizo famosa por Thiago Medina lanzó una fuerte advertencia para Marcelo Tinelli

En medio de la repercusión por la denuncia de Juana Tinelli, quien aseguró haber recibido una llamada advirtiéndole que ella y su familia “debían cuidarse mucho”, Kiara Ríos volvió a ocupar el centro de la escena. La vidente, que meses atrás se hizo conocida por sus polémicas predicciones sobre Thiago Medina, reapareció con nuevas declaraciones dirigidas a Marcelo Tinelli, y no dudó en lanzar fuertes advertencias.