La vidente que se hizo famosa por Thiago Medina lanzó una fuerte advertencia para Marcelo Tinelli

Kiara Ríos volvió a generar revuelo con declaraciones contundentes sobre el conductor y su familia.

En medio de la repercusión por la denuncia de Juana Tinelli, quien aseguró haber recibido una llamada advirtiéndole que ella y su familia “debían cuidarse mucho”, Kiara Ríos volvió a ocupar el centro de la escena. La vidente, que meses atrás se hizo conocida por sus polémicas predicciones sobre Thiago Medina, reapareció con nuevas declaraciones dirigidas a Marcelo Tinelli, y no dudó en lanzar fuertes advertencias.

En su reciente video, publicado en redes sociales, Ríos aseguró: “Veo a sus hijas en peligro, también visualizo extorsión. Ojo. Van a ser tapas de diarios. Es muy difícil la situación. Son represalias por las deudas”, dijo, dejando a sus seguidores impactados.

Lejos de quedarse allí, la mujer profundizó en sus visiones y habló sobre energías negativas y problemas económicos. “Por eso se metieron con su familia y no hay escrúpulos. Vamos a ver una parte complicada de Marcelo, va a estar obligado a deshacerse de sus bienes. Él sabe la magnitud de todo”, afirmó.

Como era de esperarse, las declaraciones no pasaron inadvertidas: mientras algunos usuarios le pidieron que ampliara la información sobre “uno de los clanes más famosos del país”, otros recordaron sus antiguas predicciones sobre el ex Gran Hermano 2022, a quien había dado por muerto, y volvieron a acusarla de mentirosa.

Kiara Ríos

Una por una, las dudas que tiene Marcelo Tinelli declaradas y confirmadas

De acuerdo con Argenzuela, el estimado de las deudas de Marcelo Tinelli ronda los 30 millones de dólares. El detalle del programa de Jorge Rial en C5N:

  • 95 cheques rechazados por $327 millones sin fondos (de la productora La Flia)
  • 44 cheques rechazados por $364 millones sin fondos (publicidad e imagen)
  • 199 cheques rechazados por $811 millones sin fondos (personales)
  • 13 juicios de AFIP
  • 48 juicios laborales
  • 2 juicios de seguridad social
  • juicio penal
  • juicio por Badía
