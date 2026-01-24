Qué dijo el DJ de la boda del hijo de los Beckham sobre el baile entre Victoria y Brooklyn
Tony Marnach, el DJ de la boda de Brooklyn Peltz Beckham, rompió el silencio y dio su versión sobre el baile con Victoria que habría desatado el conflicto familiar.
Días después de que Brooklyn Peltz Beckham expusiera públicamente el fuerte quiebre en su relación con David y Victoria Beckham a través de un extenso posteo en Instagram, volvió a tomar relevancia un episodio ocurrido durante su boda. En este contexto, el DJ que estuvo a cargo de la música en el casamiento decidió dar su testimonio sobre el comentado baile que habría profundizado el conflicto familiar.
Según relató Fat Tony —nombre artístico del DJ británico Tony Marnach— en el programa This Morning, el momento clave se produjo durante la celebración de abril de 2022, cuando Nicola Peltz Beckham abandonó el salón “llorando desconsoladamente” tras ver a Brooklyn bailar con su madre antes que con ella.
Marnach explicó que el cantante Marc Anthony, encargado de animar ese tramo de la fiesta, invitó a “la mujer más hermosa de la sala” a subir al escenario junto al novio, una frase que muchos interpretaron como la antesala del primer baile de los recién casados. Sin embargo, quien terminó subiendo fue Victoria Beckham, generando sorpresa entre los invitados.
Al referirse a las versiones que circularon en redes sociales, el DJ aclaró que durante el baile “no hubo slutdropping, ni trajes de látex ajustados, ni nada parecido a las Spice Girls”, desmintiendo así los memes virales. No obstante, sostuvo que el problema no fue el baile en sí, sino el contexto en el que ocurrió, algo que definió como “inapropiado”.
“Brooklyn subió al escenario, y al minuto siguiente todos esperaban que fuera Nicola quien subiera para el primer baile”, explicó Marnach. Luego detalló: “Victoria está junto al escenario, sube al escenario y, por supuesto, en ese momento Brooklyn está completamente destrozado porque pensaba que iba a bailar su primer baile con su esposa. Entonces Nicola sale de la habitación, llorando desconsoladamente”.
El DJ agregó que la situación se volvió aún más incómoda cuando Marc Anthony intervino desde el micrófono: “Pon las manos en las caderas de tu madre”, mientras Brooklyn y Victoria bailaban ante todos los presentes. “Toda la situación fue realmente incómoda para todos”, aseguró.
Este episodio fue uno de los que Brooklyn mencionó en su reciente publicación, donde describió el baile como su madre comportándose “de forma muy inapropiada conmigo delante de todos” y confesó haberse sentido “humillado”. En ese mismo mensaje, acusó a sus padres de intentar “arruinar” su matrimonio, filtrar información a la prensa y priorizar la “Marca Beckham” por sobre el vínculo familiar.
“No quiero reconciliarme con mi familia”, escribió Brooklyn. “No me están controlando, estoy defendiéndome por primera vez en mi vida”. Hasta el momento, David y Victoria Beckham no hicieron declaraciones públicas al respecto.
Marnach, que aseguró haber trabajado en varias celebraciones de la familia, los describió como una “familia muy unida” y amante del baile. Aun así, fue contundente: “Si (Brooklyn) sintió que era inapropiado e incómodo, entonces fue inapropiado e incómodo”.
Por último, recordó que el brunch del día siguiente a la boda fue especialmente tenso, ya que todos comentaban lo sucedido. “Cuando la novia y el novio se van de su propia boda destrozados, la noticia se corre”, concluyó.
