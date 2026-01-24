Qué dijo el DJ de la boda del hijo de los Beckham sobre el baile entre Victoria y Brooklyn

El DJ agregó que la situación se volvió aún más incómoda cuando Marc Anthony intervino desde el micrófono: “Pon las manos en las caderas de tu madre”, mientras Brooklyn y Victoria bailaban ante todos los presentes. “Toda la situación fue realmente incómoda para todos”, aseguró.

Este episodio fue uno de los que Brooklyn mencionó en su reciente publicación, donde describió el baile como su madre comportándose “de forma muy inapropiada conmigo delante de todos” y confesó haberse sentido “humillado”. En ese mismo mensaje, acusó a sus padres de intentar “arruinar” su matrimonio, filtrar información a la prensa y priorizar la “Marca Beckham” por sobre el vínculo familiar.

“No quiero reconciliarme con mi familia”, escribió Brooklyn. “No me están controlando, estoy defendiéndome por primera vez en mi vida”. Hasta el momento, David y Victoria Beckham no hicieron declaraciones públicas al respecto.

Marnach, que aseguró haber trabajado en varias celebraciones de la familia, los describió como una “familia muy unida” y amante del baile. Aun así, fue contundente: “Si (Brooklyn) sintió que era inapropiado e incómodo, entonces fue inapropiado e incómodo”.

Por último, recordó que el brunch del día siguiente a la boda fue especialmente tenso, ya que todos comentaban lo sucedido. “Cuando la novia y el novio se van de su propia boda destrozados, la noticia se corre”, concluyó.