Qué dijo Guido Kaczka sobre el video de Romina Yan en el que hablaban de Darío Giordano
El conductor fue consultado por la relación que mantenía su amiga con el exproductor, denunciado por sus hijos por maltrato familiar.
Las contundentes declaraciones de Valentín Yankelevich sobre los episodios de violencia que vivió junto a su hermano Franco tras el fallecimiento de Romina Yan abrieron una fuerte repercusión en el ámbito del espectáculo, y ahora volvió a viralizarse un vieja charla con Guido Kaczka justamente sobre Darío Giordano, apuntado por maltrato familiar.
En medio del impacto que generaron sus palabras contra su padre, en las redes sociales se viralizó un antiguo fragmento televisivo que encendió nuevas especulaciones sobre la relación que mantenía la actriz con el exproductor.
Se trata de una emisión del ciclo Trip, donde la recordada protagonista de "Chiquititas" compartía un viaje en auto junto a su gran amigo Guido Kaczka. Durante el diálogo, la conversación derivó en el vínculo de pareja que Romina mantenía en aquel entonces con Giordano.
“Tenés una obsesión. Porque hay parejas y parejas”, se lo escucha decir al conductor en el video rescatado del archivo. “Pero no es enferma nuestra relación, no digas así”, le contestó Romina, a lo que Kaczka retrucó entre risas: “No, en terapia te habían dicho, yo no lo dije”.
La postura de Guido Kaczka frente a la viralización del video con Romina Yan
Ante el revuelo ocasionado por la difusión de esas imágenes en el contexto de las recientes denuncias de Valentín, Guido Kaczka fue consultado por la prensa sobre aquel recuerdo televisivo y la amistad que los unía.
El conductor recordó con cariño aquella etapa compartida. “Éramos muy chicos los dos, muy amigos. Era un programa con sus particularidades”, expresó en declaraciones televisivas.
Pese al afecto que guardaba por la actriz, Kaczka prefirió no emitir opiniones sobre la contienda familiar actual ni sobre los señalamientos que pesan sobre Giordano. “Les pido disculpas, porque yo miro los programas y me entero, pero hay algunos temas particulares de los que no quiero hablar ni opinar. Me parece que no corresponde, que no es conveniente”, concluyó para dar por cerrado el tema.
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