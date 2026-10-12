Qué dijo Guido Kaczka sobre el video de Romina Yan en el que hablaban de Darío Giordano

El conductor recordó con cariño aquella etapa compartida. “Éramos muy chicos los dos, muy amigos. Era un programa con sus particularidades”, expresó en declaraciones televisivas.

Pese al afecto que guardaba por la actriz, Kaczka prefirió no emitir opiniones sobre la contienda familiar actual ni sobre los señalamientos que pesan sobre Giordano. “Les pido disculpas, porque yo miro los programas y me entero, pero hay algunos temas particulares de los que no quiero hablar ni opinar. Me parece que no corresponde, que no es conveniente”, concluyó para dar por cerrado el tema.