El estremecedor video de Romina Yan hablando de su esposo que se viralizó tras la denuncia de su hijo
Las confesiones de Valentín Yankelevich reflotaron un histórico mano a mano entre Romina Yan y Guido Kaczka sobre Darío Giordano.
En medio de la conmoción que generaron las recientes declaraciones de Valentín Yankelevich -quien recordó pasajes dolorosos de su infancia y la compleja dinámica familiar tras la pérdida de su madre-, un valioso material de archivo se volvió viral en las redes sociales.
Se trata de un fragmento televisivo grabado a bordo de un auto, en el que una joven Romina Yan mantenía una charla íntima y descontracturada con el conductor Guido Kaczka. En ese diálogo, la protagonista de Chiquititas abría su corazón para referirse al vínculo sentimental que mantenía con su entonces marido, Darío Giordano.
"Estoy muy enamorada": el video de Romina Yan que se volvió viral
En la conversación, Kaczka le señalaba de manera jocosa el nivel de entrega e intensidad que percibía en su pareja: "Tenés una obsesión, porque hay parejas y parejas...". Lejos de esquivar el comentario, Romina defendió el vínculo con naturalidad y una sonrisa: "Pero no es enferma nuestra relación, no digas así. Estoy muy enamorada".
Asimismo, la actriz reveló el costado afectivo de Giordano y las dinámicas cotidianas que compartían: "Mi marido me dice constantemente que estoy neurótica... A mí me impresiona el amor que me tiene, pero me impresiona lo que siente por mí". A lo que Guido responde: "Y... pero vos también das la vida por él".
La reflexión sobre la muerte y la maternidad
El tramo más conmovedor del video llega cuando el conductor le pregunta de forma directa sobre su postura frente a la finitud de la vida. Ante la consulta, la querida actriz dejó una reflexión que, leída en el presente, cobra una carga emotiva e impactante: "Le tengo miedo a la muerte. En realidad, lo que me da algo es quizás no haber vivido todo lo que yo querría vivir, ¿me entendés? Ponele, ahora voy a tener un hijo y me parece que ya después de eso, me puedo morir tranquila".
El rescate de estas imágenes no solo devuelve la imagen luminosa y vital de Romina Yan, sino que suma un nuevo prisma a la historia familiar que en las últimas horas volvió a quedar en el centro de la escena mediática.
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