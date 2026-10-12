El estremecedor video de Romina Yan hablando de su esposo que se viralizó tras la denuncia de su hijo.

La reflexión sobre la muerte y la maternidad

El tramo más conmovedor del video llega cuando el conductor le pregunta de forma directa sobre su postura frente a la finitud de la vida. Ante la consulta, la querida actriz dejó una reflexión que, leída en el presente, cobra una carga emotiva e impactante: "Le tengo miedo a la muerte. En realidad, lo que me da algo es quizás no haber vivido todo lo que yo querría vivir, ¿me entendés? Ponele, ahora voy a tener un hijo y me parece que ya después de eso, me puedo morir tranquila".