Qué dijo Julieta Rossi, ex de Fernando Báez Sosa, tras oficializar con Agustín Monzón: "Qué emoción..."
La exnovia de joven asesinado en Villa Gesell volvió a sonreír después de la tragedia y, tras varios rumores, habló de su relación con el influencer.
El estadio de Huracán fue escenario el último sábado de una jornada cargada de adrenalina y espectáculo con el evento de boxeo Párense de Manos 3. Sin embargo, más allá de los golpes y la competencia entre celebridades, el momento que verdaderamente acaparó todas las miradas fue un gesto sentimental que se volvió viral. Julieta Rossi, recordada por haber sido la novia de Fernando Báez Sosa, sorprendió al público al subir al ring para protagonizar un anuncio romántico junto a Agustín Monzón.
El nieto del legendario boxeador Carlos Monzón acababa de finalizar su combate contra el nieto de Ringo Bonavena cuando Julieta apareció en escena. En medio de la euforia del estadio, la pareja confirmó su relación con un abrazo profundo frente a todos los presentes. El momento alcanzó su punto máximo de emoción cuando el joven le pidió formalmente que fuera su novia, una propuesta que ella aceptó visiblemente conmovida, sellando así el inicio de esta nueva etapa en sus vidas.
Julieta, quien durante años mantuvo un perfil bajo tras el trágico asesinato de su ex pareja el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, decidió finalmente romper el silencio para blanquear su situación sentimental actual. La bailarina, que sufrió de cerca el dolor por el crimen cometido por un grupo de rugbiers a la salida del boliche Le Brique, se mostró hoy en una faceta diferente, permitiéndose compartir su alegría con sus seguidores.
Luego de la adrenalina del sábado, la joven utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras cargadas de sentimiento al boxeador. Acompañando una fotografía donde se los ve dándose un beso sobre el cuadrilátero, Rossi expresó su admiración por el esfuerzo de su pareja. “Qué orgullo y emoción tan grande. Gracias por dejarme acompañarte en esta y en todas tus locuras pepere”, manifestó Julieta, sumando un emoji de corazón para cerrar su mensaje.
La presencia de la joven en el evento no fue casual; fue el resultado de un acompañamiento que, según sus propias palabras, se extiende a todos los proyectos de Monzón. Para Agustín, contar con el apoyo de Rossi en una pelea de tanta carga simbólica —enfrentando al descendiente de otro ícono del boxeo nacional— fue un pilar fundamental.
Este blanqueo mediático representa un giro importante en la vida de Julieta Rossi, quien parece haber encontrado un refugio afectivo en la familia Monzón. En un clima de celebración y respeto, el evento de Párense de manos no solo dejó ganadores en lo deportivo, sino que también sirvió como marco para una historia de amor que busca abrirse paso después de tiempos difíciles, bajo la atenta mirada de miles de personas que celebraron este nuevo vínculo.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario