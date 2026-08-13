Martín Cirio podría ser declarado personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires

El texto parlamentario concluye solicitando el acompañamiento de los distintos bloques políticos para concretar la distinción institucional. Mochi sintetizó el sentido de la iniciativa hacia el cierre de los fundamentos, instando a sus pares a respaldar el expediente mediante las siguientes palabras: “Por su aporte a las nuevas industrias culturales, su capacidad creativa y su vigencia en el ecosistema digital, solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración”, cerrando así la argumentación técnica del proyecto que ingresó para su debate en la Legislatura porteña.