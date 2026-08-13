PopFest confirmó su lineup: Juanes encabeza la grilla del megafestival de Pop Radio
El evento organizado por Pop Radio se llevará a cabo el sábado 5 de diciembre y combinará música en vivo, experiencias interactivas y un patio gastronómico.
La escena musical al aire libre se prepara para recibir una de sus propuestas más convocantes del año. La emisora La Pop 101.5 presentó la grilla completa de la primera edición del PopFest, un megaevento que se realizará el sábado 5 de diciembre en el predio de Parque Norte y que reunirá a reconocidos referentes de la música nacional e internacional.
El plato fuerte de la jornada estará encabezado por el multipremiado artista colombiano Juanes, quien se posiciona como la gran figura internacional de la cita. Junto a él, el imponente escenario principal albergará a un seleccionado de artistas de primer nivel que marcan el pulso de la actualidad sonora, destacándose las presencias de Conociendo Rusia, La Delio Valdez, Turf, Ángela Leiva, Estelares, Coti y Yami Safdie, entre otros.
Más allá de los recitales en vivo, la propuesta integral del festival buscará ofrecer una experiencia de entretenimiento completa al aire libre, la cual incluirá activaciones interactivas para el público y un amplio patio gastronómico diseñado para disfrutar durante todo el día.
Cómo conseguir entradas para PopFest, el festival de música de Pop Radio
Los tickets para formar parte de la primera edición del PopFest se podrán adquirir de manera online a través de la plataforma oficial Pulso Tickets (www.pulsotickets.com).
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Preventa exclusiva: Estará disponible para clientes de tarjetas Mastercard del Banco Nación (BNA) durante este jueves 13 y viernes 14 de agosto.
Venta general: Se abrirá al público general a partir de este sábado 15 de agosto.
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