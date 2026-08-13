PopFest confirmó su lineup: Juanes encabeza la grilla del megafestival de Pop Radio

El plato fuerte de la jornada estará encabezado por el multipremiado artista colombiano Juanes, quien se posiciona como la gran figura internacional de la cita. Junto a él, el imponente escenario principal albergará a un seleccionado de artistas de primer nivel que marcan el pulso de la actualidad sonora, destacándose las presencias de Conociendo Rusia, La Delio Valdez, Turf, Ángela Leiva, Estelares, Coti y Yami Safdie, entre otros.