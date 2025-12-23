Inesperado: Marcela Tauro confirmó que será parte de "Gran Hermano: Generación Dorada"

El conductor utilizó sus historias de Instagram para revelar un cambio que no pasó desapercibido: la emblemática pileta de la casa ya no formará parte del escenario. “Gran Hermano 2026, ¡chau pileta, gracias por tanto!”, escribió junto a un video en el que se aprecia el patio completamente modificado, con la piscina removida y un pozo en su lugar.

La imagen generó impacto inmediato y abrió el juego a múltiples teorías sobre cómo será la renovada vivienda. “Se vienen los ‘cambios’ a la casa más famosa”, sumó Del Moro, alimentando aún más la intriga.

gran hermano pileta

El anuncio coincidió con una etapa clave del proceso de selección, ya que recientemente se llevó a cabo el casting presencial para la nueva edición en los estudios de Telefe. La instancia fue tan exigente como vertiginosa: los aspirantes ingresaban en grupos reducidos y contaban con apenas un minuto para destacarse frente al jurado. En solo 60 segundos debían contar su historia, mostrar su personalidad y convencer a la producción de que estaban listos para ingresar al juego.