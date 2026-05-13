La reacción de Agustín Bernasconi a los rumores de romance con Wanda Nara: qué hizo

A eso se sumó un intercambio reciente entre Wanda y Bernasconi en Instagram, donde la conductora le hizo un comentario en tono cómplice relacionado con unas fotos tomadas durante el rodaje. Ese detalle fue suficiente para que los rumores crecieran todavía más. Por ahora, ninguno de los dos volvió a hablar públicamente sobre el tema. Pero en el universo mediático que rodea a Wanda Nara, hasta un mensaje borrado puede convertirse en una bomba.