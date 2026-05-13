La reacción de Agustín Bernasconi a los rumores de romance con Wanda Nara: qué hizo
El actor intentó desactivar las versiones que lo vinculan sentimentalmente con la mediática, pero una decisión en redes sociales terminó generando todavía más especulaciones.
La vida amorosa de Wanda Nara volvió a quedar bajo la lupa luego de que comenzaran a circular versiones que la relacionan con Agustín Bernasconi, con quien comparte el rodaje de una película en Uruguay. Aunque el actor salió rápidamente a negar el supuesto vínculo, un gesto inesperado en redes sociales terminó alimentando aún más el escándalo.
Las especulaciones comenzaron después de que distintos programas de espectáculos aseguraran que entre Wanda y Bernasconi habría nacido algo más que una buena relación laboral durante las grabaciones. Las versiones cobraron fuerza especialmente tras la reciente separación de la mediática.
Frente a la repercusión, Bernasconi decidió responder públicamente y fue tajante. “Esto es mentira”, escribió al contestar una publicación que lo señalaba como el nuevo novio de Wanda. Además, aclaró: “Estamos grabando una película en Uruguay y no hay nada más que eso”.
Sin embargo, cuando parecía que el tema empezaba a apagarse, ocurrió algo que volvió a encender todas las alarmas: el actor eliminó el mensaje pocos minutos después de haberlo publicado. Como suele pasar en redes sociales, las capturas ya circulaban y el movimiento generó una ola de comentarios y teorías entre los usuarios.
Muchos interpretaron la eliminación del posteo como una contradicción o incluso como un intento de bajar el perfil a una situación que ya había explotado mediáticamente. En X, los mensajes no tardaron en multiplicarse y el nombre de ambos volvió a instalarse entre las tendencias.
A eso se sumó un intercambio reciente entre Wanda y Bernasconi en Instagram, donde la conductora le hizo un comentario en tono cómplice relacionado con unas fotos tomadas durante el rodaje. Ese detalle fue suficiente para que los rumores crecieran todavía más. Por ahora, ninguno de los dos volvió a hablar públicamente sobre el tema. Pero en el universo mediático que rodea a Wanda Nara, hasta un mensaje borrado puede convertirse en una bomba.
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