Qué hace John Malkovich en Buenos Aires

El comentario generó especulaciones inmediatas, ya que llega en medio de un evidente distanciamiento entre ambas figuras del pop urbano. En las últimas semanas, el vínculo entre las cantantes se vio atravesado por rumores de tensión, alimentados por movimientos en redes sociales y algunas declaraciones que no hicieron más que agrandar la grieta.

Así, lo que parecía una noche más de música terminó sumando un nuevo capítulo al conflicto, dejando a los fans atentos a cada gesto y palabra de las protagonistas.