Qué hace John Malkovich en Buenos Aires
El reconocido actor estadounidense se encuentra en la Ciudad para presentar su espectáculo teatral y musical. Todos los detalles en esta nota.
El actor John Malkovich está disfrutando la Ciudad. Esta mañana subió al Obelisco con sus impresionantes vistas desde las ventanas a más de 60 metros de altura. Y también visitó el Teatro Colón, una de las maravillas que ofrece Buenos Aires. En el Teatro fue recibido por la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, y el director Gerardo Grieco.
Anoche, compartió con el Jefe de Gobierno, Jorge Macri y su esposa, la periodista María Belén Ludueña, una cena en la parrilla Don Julio, de Palermo. El actor llegó a Buenos Aires como parte de la gira internacional que lleva adelante el productor Diego Kolankowsky, quien también participó de la cena en la tradicional parrilla de Palermo. En Buenos Aires Malkovich tendrá una charla abierta, la única en toda la gira, el jueves en el Teatro Alvear.
La visita de Malkovich refuerza el vínculo cultural de la Ciudad con figuras de la escena mundial. Malkovich es uno de los actores más reconocidos y premiados del cine y teatro contemporáneo. Participó en más de 70 películas, entre las que se destacan “Relaciones peligrosas” y “Being John Malkovich”, y trabajó con cineastas como Steven Spielberg y Clint Eastwood. Además fue nominado al Oscar y distinguido con premios como el Molière (Francia) y el Evening Standard (Londres) a mejor director. Y realizó un espectáculo escénico en torno al prólogo de Ernesto Sábato para el “Nunca Más”, que reafirmó su interés por los derechos humanos y la memoria histórica.
La indirecta de Tini Stoessel para Emilia Mernes en pleno recital: "Dedos de una mano"
En medio de su presentación en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Tini Stoessel protagonizó un momento que rápidamente encendió las redes sociales. Frente a miles de fanáticos, la artista deslizó un comentario que fue leído por muchos como un mensaje con destinataria directa: Emilia Mernes.
Durante el recital, y en un clima cargado de euforia, Stoessel se tomó unos segundos para hablarle al público y dejó una frase que no pasó inadvertida: “Es verdad el dicho sobre los amigos, ¿no? Se cuentan con los dedos de una mano”.
El comentario generó especulaciones inmediatas, ya que llega en medio de un evidente distanciamiento entre ambas figuras del pop urbano. En las últimas semanas, el vínculo entre las cantantes se vio atravesado por rumores de tensión, alimentados por movimientos en redes sociales y algunas declaraciones que no hicieron más que agrandar la grieta.
Así, lo que parecía una noche más de música terminó sumando un nuevo capítulo al conflicto, dejando a los fans atentos a cada gesto y palabra de las protagonistas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario