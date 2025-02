Qué le pasó a Mariela Fernández: la explicación del canal

El directivo también minimizó el conflicto y descartó que existan problemas de fondo entre la conductora y la producción: "Mariela es amiga del productor desde hace 20 años. Terminó el programa y se dieron un abrazo. Son cosas que pasan en la tele. Estoy seguro de que mañana sigue todo como si nada y ella va a estar al frente del ciclo como siempre".

mariela fernandez

El episodio ocurrió durante la emisión de La Primera, el noticiero matutino que Fernández conduce junto a Gustavo Chapur. Todo se desarrollaba con normalidad hasta que, mientras Fabio Vallejos informaba sobre el partido entre Boca y Alianza Lima por la Copa Libertadores, un murmullo creciente se filtró en la transmisión. La voz de la conductora comenzó a escucharse con claridad, visiblemente molesta.

En medio del desorden técnico, se oyó su exabrupto: "No me presento, la pu... madre, están mal las cucarachas entonces, bueno, pero que no me cag... a pe...". Tras la intervención del periodista deportivo, Chapur despidió la columna y dio paso a su compañera para el informe del tránsito. Con rostro serio, Fernández retomó el hilo de la transmisión: "Veintitrés grados la actual en la ciudad de Buenos Aires, vamos a repasar los accesos. Habían dicho la temperatura, pero vamos con los accesos".

Hasta el momento, la periodista no dio su versión sobre por qué se fue del aire.