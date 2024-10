Qué mujer: Lali cantó "Fanático" en el programa de Susana Giménez y explotó el rating

Vestida con un top negro, un chaleco y unos pantalones negros con brillos rockeros, la artista deslumbró a todos con su nuevo tema con una banda que tocó en vivo, con mucha presencia femenina.

En el intercambio con la diva, Lali habló de todo: contó su la reciente celebración de cumpleaños su noviazgo con Pedro Rosemblat, su carrera musical y su último tema Fanático, que hace referencia al conflicto mediático con el presidente Javier Milei.

Qué Mujer

Al entrar Lali cautivó a todos sobre su look, con transparencias, y las redes sociales estallaron con comentarios elogiandola. Sobre su look bromeó: "Me siento en bolas".

lali susana Lali Espósito cantó "Fanático" en el programa de Susana Giménez

Susana elogió el magnetismo de la cantante. “Cuando actué en un sketch con vos cuando eras chica yo le dije a mi productor ‘está va a llegar’”, recordó.

Por su parte, Lali destacó la figura de la diva, como ejemplo de trabajo, amor popular y glamour.

Su relación con Pedro Rosemblat

La conductora le pregunto sobre el noviazgo con Pedro Rosemblat y recordó que él es hijo de Marcela Amado, la asesora de moda de la diva desde hace tres décadas.

Sobre su noviazgo, reveló que está conviviendo con el periodista y que a él le encanta cocinar. “No sabés cómo cocina. Es como estar casada con MasterChef”.

Pedro Rosemblat Lali

Susana recordó cuando lo conoció cuando era muy chiquito. Fue en ese momento en el que Lali le trajo a la memoria cómo fue aquel encuentro cuando su novio era solo un niño.

Sobre sus diferencias políticas

La cantante y la diva plantearon las diferencias políticas entre ellas nunca fueron un impedimento para su amistad y que han viajado juntas por el mundo.

"Nunca hemos discutido por política, pero nunca. Nunca. Yo un día le pregunté '¿por qué?' y ella me dio su explicación. 'Ok, bárbaro', le contesté", aseguró, mientras que Lali iba en la misma línea. "Como corresponde. Yo tengo amigos con los que no coincido. A mí me parece bien. Yo disfruto de discutir de política con amigos. Discutir de política no es querer que piensen como yo. Ni obligarte a hacerte sentir que lo tuyo está mal y lo mío está bien", reflexionó.

lali milei susana

“A mí a medida de que van pasando los años, cumplí 33 años, te va importando cada vez más. Yo tengo sobrinos, amigos que están por ser padres y me interesa mucho”, aseveró la artista. “Te interesa el futuro”, adhirió Susana a sus palabras. “Yo tengo amigos con los que no coincido y se puede discutir, se puede charlar y para mí es súper rico. Es una época jodida para hablar de política. Creen que porque decís esto, pensás aquello, pero yo pienso que hay que hablar igual”, manifestó.

La conductora manifestó su apoyo al presidente Javier Milei pero se diferenció de las críticas que realizó la cantante para el primer mandatario, estuvo de acuerdo con sus palabras: “Por supuesto. Con educación. Lo que no se soporta es la violencia que hay. Yo no soporto que se expliquen las cosas con violencia”.

“Cuando no está en la naturaleza de uno, te sentís un poco fuera de época. Creo que lo interesante de los seres humanos es avanzar, crecer y que todo eso que era tan cruel en otras épocas, empiece a dejar de serlo. Yo creo que lo que no hay que hacer es naturalizar la violencia. El ‘bardeo’ porque sí”, siguió la actriz. “Los golpes y esas cosas”, agregó Susana.

"Yo creo que nosotras, las artistas, tenemos un canal muy importante para decir lo que pensamos con altura y con amor. En mi caso, es a través de la música”, señaló Lali.