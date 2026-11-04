MasterChef Celebrity Argentina: quién fue el quinto eliminado

La gran figura de la noche resultó ser Sebastián Presta, cuyos ñoquis de papa con pollo y panceta fascinaron al jurado. Betular enfatizó la perfección técnica alcanzada al señalar: “Es tal la falta de errores que tiene este plato que es casi perfecto. El ñoqui es como una caricia en la lengua”, mientras que Botana catalogó la receta como lo más rico de la jornada.

Asimismo, Julieta Nair Calvo deslumbró con sus ñoquis con boloñesa, mereciendo el halago de Martitegui: “Están perfectos. Es como una nube de ñoqui y la salsa me resulta súper casera. Me encantaron”. En tanto, Lizy Tagliani obtuvo una devolución moderada por la salsa de su estofado de pollo.

En la otra cara de la moneda quedaron Grego Rossello, Mala Fama y Diego Ramos. Rossello fue criticado por la textura y el tamaño de sus ñoquis de espinaca y ricota; Martitegui remarcó que “deberían haber sido más chicos y sutiles”, mientras que Betular sentenció categórico: “Que quede claro que esto no me llevó a Italia”.

Mala Fama, por su parte, presentó una arriesgada combinación de papa, batata y apio que el pastelero definió como “un proyecto ambicioso que entró en un cuello de botella”, sumado a un llamado de atención de Martitegui por arrojar utensilios durante la cocina.

Por último, Diego Ramos preparó ñoquis de sémola dorados con soplete y acompañados por crema de hongos y queso azul, detalle técnico que Martitegui cuestionó al aclararle que “eso solo se usa para hacer crème brûlée”. A su vez, Botana advirtió fallas en el emplatado al manifestar que “hay algo en la salsa como que quedó medio cortada”.

Pese al balance general positivo del jurado, Maru Botana anunció que Ramos se convertía en el quinto eliminado de "MasterChef Celebrity 2026". El actor se despidió con palabras de gratitud hacia sus compañeros: “Les quiero agradecer. Ellos no son competidores, son compañeros. Y ustedes no son jurado, son profesores”. Tras la conmoción de Mala Fama, Wanda Nara intervino al recordarle: “Algún día esta competencia termina, pero esta amistad que están haciendo les va a durar para toda la vida”, cerrando una emisión que dejó 19 participantes en carrera.