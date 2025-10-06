Qué pasa hoy lunes con La Voz Argentina en Telefe: hora y nueva etapa
El reality de Telefe se acerca a la gran final y los participantes siguen intentando avanzar en la competencia.
A pesar de sufrir tantas modificaciones, La Voz Argentina sigue avanzando y se acerca a la gran final. Ya son cada vez menos los participantes que siguen en la competencia y se esfuerzan para hacer una buena performance, que sirva para que el jurado los elija.
Este lunes llegan los cuartos de final, todavía sin la participación del voto de la gente. A partir de las 21.45, la competencia entra encima nueva instancia, donde habrá más de una eliminación por team.
Cómo serán los cuartos de final
En esta oportunidad, Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Miranda! deberán ponerse más exigentes, ya que llegan todos con solo cuatro integrantes en su equipo.
En esta fase, la dinámica se intensifica: los coaches deben evaluar a todos los concursantes por igual, sin importar a qué equipo pertenezcan.
Una vez que todos hagan su participación, los dos menos votados de cada equipo deberán abandonar la competencia, mientras que los dos restantes tendrán su lugar en la semifinal, quedando a un paso de su máximo sueño.
Cómo quedaron los equipos para los cuartos de final de La Voz Argentina
Team Lali:
- Alan Lez
- Giuliana Piccioni
- Jaime Muñoz
- Valentino Rossi.
Team Luck Ra:
- Federico Mestre
- Nathalie Aponte
- Nicolás Behringer
- Thomas Dantas.
Team Soledad:
- Agustín Carletti & Mauricio Tarantola
- Luis González
- Milagros Gerez Amud
- Violeta Lemo.
Team Miranda!:
- Emiliano Villagra
- Eugenia Rodríguez
- Joaquín Martínez Urrutia
- Pablo Cuello.
Cómo y a qué hora ver La Voz Argentina
Los cuartos de final de La Voz Argentina se podrá ver este lunes, desde las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.
