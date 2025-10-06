Qué pasa hoy lunes con La Voz Argentina en Telefe: hora y nueva etapa

Una vez que todos hagan su participación, los dos menos votados de cada equipo deberán abandonar la competencia, mientras que los dos restantes tendrán su lugar en la semifinal, quedando a un paso de su máximo sueño.

CUENTA REGRESIVASe acerca la gran final Y hoy el team Lali y el team Luck Ra lo dan todo en los cuartos de final ¿Quién será la mejor voz de esta edición?

HOY #LaVozArgentina a las 21.45 con la conducción de @NicolasOcchiato

También sumate a #ReactLaVoz en… pic.twitter.com/Tx7p3Ta4nm — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) October 6, 2025



HOY #LaVozArgentina a las 21.45 con la conducción de @NicolasOcchiato



También sumate a #ReactLaVoz en… pic.twitter.com/Tx7p3Ta4nm — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) October 6, 2025

Cómo quedaron los equipos para los cuartos de final de La Voz Argentina

Team Lali:

Alan Lez

Giuliana Piccioni

Jaime Muñoz

Valentino Rossi.

Team Luck Ra:

Federico Mestre

Nathalie Aponte

Nicolás Behringer

Thomas Dantas.

Team Soledad:

Agustín Carletti & Mauricio Tarantola

Luis González

Milagros Gerez Amud

Violeta Lemo.

Team Miranda!:

Emiliano Villagra

Eugenia Rodríguez

Joaquín Martínez Urrutia

Pablo Cuello.

la voz playoffs

Cómo y a qué hora ver La Voz Argentina

Los cuartos de final de La Voz Argentina se podrá ver este lunes, desde las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.