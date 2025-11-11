Qué pasa hoy martes en MasterChef Celebrity y a qué hora ver la gala

Las especulaciones alrededor de esta decisión fueron miles: un cruce con la mediática conductora y los celos de Enzo Fernández fueron los principales motivos que se barajaron durante las últimas semanas. Lo cierto es que la joven modelo decidió terminar con versiones falsas y reveló por qué se va del ciclo televisivo.

Valentina Cervantes

"Sí, es verdad que me voy de Masterchef y, por ahora, me voy del país porque a mí lo que me pasa es que mi hija, la que tiene cinco años, Olivia, ella está escolarizada allá en Inglaterra y ahora justo agarré un poco de vacaciones pero ella estuvo viviendo un mes con el papá allá sola y mis hijos no son nenes que estén acostumbrados a estar con niñeras porque yo no tengo nadie con cama adentro", comenzó indicando Valu, en diálogo con Georgina Barbarossa en "A la Barbarossa" (Telefe).

valentina cervantes enzo fernandez

Y añadió: "Entonces duermen con nosotros, la llevo yo al colegio, la baño yo, y este tiempo Enzo tiene una agenda muy ocupada y él capaz concentra y tiene partidos y esos dos, tres días mi hija se tiene que quedar con la niñera. Ahora vino porque tenía vacaciones y por el cumpleaños de Benja y la idea era que vuelva de nuevo a hacer lo mismo que hizo y no quiere".

Ante la consulta de la conductora sobre la versión de que se volvía a Londres por pedido de su pareja, Valentina reveló: "Enzo me extraña... gracias a Dios me extraña, prefiero que me extrañe y no que no, y nosotros -todos en general- los cuatro nos encanta estar juntos. Mis hijos también lo extrañan al papá".

Finalmente, terminó con el misterio y sintetizó: "Es más un tema de mi hija y yo, ante todo, siempre digo: yo soy mamá".

valentina cervantes sobre su salida de masterchef