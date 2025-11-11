Qué pasa hoy martes en MasterChef Celebrity y a qué hora ver la gala
El reality culinario vuelve a salir al aire una noche más, con la conducción de Wanda Nara y todo tipo de emociones entre cocción y cocción. Mirá.
La intensidad en MasterChef Celebrity (Telefe) ha alcanzado un nuevo pico. Tras la eliminación del tenista Peque Schwartzman, el nivel de competencia se elevó drásticamente para la nueva semana. Con las salidas previas de Esteban Mirol y Roña Castro, sumada a la reciente renuncia de Valu Cervantes, el reality culinario retoma su ritmo habitual.
Este martes, el ciclo conducido por Wanda Nara se emitirá en su horario de siempre, bajo la premisa que será una "noche de terror". Los concursantes restantes entran en una etapa decisiva donde la exigencia por evitar el delantal negro es máxima. La excelencia en cada plato será clave para asegurar la permanencia.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este martes, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Valentina Cervantes terminó con las mil versiones y reveló por qué dejó MasterChef
Valentina Cervantes estuvo, por estos días, en el centro de la atención pública debido a su inesperada renuncia a MasterChef Celebrity (Telefe), siendo que se trataba de una de las participantes más queridas del reality culinario que conduce Wanda Nara.
Las especulaciones alrededor de esta decisión fueron miles: un cruce con la mediática conductora y los celos de Enzo Fernández fueron los principales motivos que se barajaron durante las últimas semanas. Lo cierto es que la joven modelo decidió terminar con versiones falsas y reveló por qué se va del ciclo televisivo.
"Sí, es verdad que me voy de Masterchef y, por ahora, me voy del país porque a mí lo que me pasa es que mi hija, la que tiene cinco años, Olivia, ella está escolarizada allá en Inglaterra y ahora justo agarré un poco de vacaciones pero ella estuvo viviendo un mes con el papá allá sola y mis hijos no son nenes que estén acostumbrados a estar con niñeras porque yo no tengo nadie con cama adentro", comenzó indicando Valu, en diálogo con Georgina Barbarossa en "A la Barbarossa" (Telefe).
Y añadió: "Entonces duermen con nosotros, la llevo yo al colegio, la baño yo, y este tiempo Enzo tiene una agenda muy ocupada y él capaz concentra y tiene partidos y esos dos, tres días mi hija se tiene que quedar con la niñera. Ahora vino porque tenía vacaciones y por el cumpleaños de Benja y la idea era que vuelva de nuevo a hacer lo mismo que hizo y no quiere".
Ante la consulta de la conductora sobre la versión de que se volvía a Londres por pedido de su pareja, Valentina reveló: "Enzo me extraña... gracias a Dios me extraña, prefiero que me extrañe y no que no, y nosotros -todos en general- los cuatro nos encanta estar juntos. Mis hijos también lo extrañan al papá".
Finalmente, terminó con el misterio y sintetizó: "Es más un tema de mi hija y yo, ante todo, siempre digo: yo soy mamá".
