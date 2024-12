Qué tiene Jimena Monteverde: preocupación por la salud de la reconocida cocinera

En este sentido, fue la misma conductora quien, en el marco del cierre de la temporada, explicó los motivos de la falta de su compañera: “Quiero decir una cosa que me olvidé de decir, que Jime no está. Jime está súper enferma, muy intoxicada y no pudo venir para despedir el año. Así que, es una lástima. Me da mucha pena porque no la voy a poder molestar para el último programa”.

jimena monteverde

Si bien se trata sólo de una intoxicación sin aparente riesgo para su salud, lo sucedido generó preocupación en el público, donde Monteverde ha logrado gran reconocimiento por su trabajo y calidez.

Juana Viale habló de Franco Colapinto

“El domingo pasado había anunciado que iba a estar Colapinto. Por situaciones de escuderías y demás, no pudo estar. Tenemos un video y acá está. Un beso enorme para él”, comenzó diciendo Viale, muy correcta en sus palabras. Si bien trascendió que Juana enfureció por la actitud de Colapinto, quien de un día para otro informó que no asistiría, la conductora intentó bajar el tono del escándalo y le dejó un mensaje directo al piloto.

“Hay presiones en todos lados, menos en este programa. Sos bienvenido cuando quieras, te esperamos”, declaró Viale. Sin embargo, luego mostró el ramo de flores que le envió el piloto junto a una carta de arrepentimiento, con un claro pedido de disculpas.

“‘Juana, me hubiese encantado estar ahí compartiendo la mesa con ustedes, pero mis compromisos me lo impiden. Les mando un gran abrazo para todos y un cariñoso saludo para vos’. No te hagas drama, Franco, entendemos los compromisos”, fueron las palabras del piloto en un video que pasó la producción.

Abriendo su invitación para el próximo año, quedó por verse si finalmente se dará la oportunidad de que Colapinto esté presente junto a Juana. Otra versión que circuló es que el piloto no quería recibir preguntas sobre la China Suárez ni nada que pudiera incomodarlo.

Embed - Por su ausencia, Colapinto le envió flores a Juana, que realizó un descargo y dejó la puerta abierta