¿Quedó expuesto? La picante pregunta de Moria Casán a L-Gante sobre la China Suárez: "No me quemés..."

L-Gante encaró fuerte a Gustavo Méndez: "Me parecés un boludo"

Los últimos meses de L-Gante han estado marcados por conflictos personales y un tenso frente judicial, especialmente el que lo enfrenta a su histórico representante, Maxi El Brother, a quien el referente de la cumbia 420 acusa de supuestos manejos irregulares en lo económico y contractual.

Buscando retomar el control de sus proyectos, el músico se sentó este miércoles en el estudio de La Mañana con Moria (El Trece). Sin embargo, la entrevista con Moria Casán derivó en un acalorado enfrentamiento cuando el panelista Gustavo Méndez leyó mensajes directos de su exmánager, dejando al artista en una situación incómoda en vivo.

Méndez interrumpió la charla para informar que Maxi El Brother le había enviado un mensaje directo a su celular. El periodista citó textualmente las palabras del exmánager, que apuntaban a una tercera persona como la raíz del conflicto: “Este es mi número personal. Nicolás Payarola le armó todo esto a Elián y él lo compró. Para quedarse trabajando juntos, contrato de sponsor y de la discográfica... ¿Pensaron que iba a ser fácil? Pero no le salió y encima el otro preso por Payarola. Yo estoy tranquilo, Elián sigue haciendo medios, sigue saliendo de gira, sigue sacando canciones. Nadie lo frenó en nada, nadie le ejecutó el contrato...”.

El exrepresentante también justificó su rol en el crecimiento del artista y el acuerdo económico inicial: “Cuando arranqué con Elián o él arrancó conmigo, ya tenía 10 años de trabajar en producción y pegar diferentes artistas y movimientos musicales". Finalizó explicando la distribución de las ganancias: “El contrato con Elián tenía treinta por ciento. Lo mismo que ahora. Solo que antes era el treinta por ciento de nada. El desarrollo y el crecimiento se trabajó. No arrancamos con la gallina de los huevos de oro”, concluyó Méndez, citando las palabras del exrepresentante de Elián Valenzuela.

El periodista preguntó directamente a L-Gante: “Elián, ¿qué decís de todo lo que dijo?”. El cantante respondió sin esquivar el tema: “Está perfecto que se pueda expresar, olvidate. Esas son sus palabras. Como dije, mi equipo hoy en día sigue siendo el mismo, la banda de las presentaciones, y mi hermano en administración y la gestión. Obvio que él tiene su trayectoria, tiene mucho más de edad que yo...”.

Méndez insistió en que el mensaje de Maxi contenía afecto y sugirió una falta de agradecimiento por parte del músico. L-Gante respondió con claridad, enfocándose en la resolución de sus problemas: “Quizás fue una expresión más allá de lo personal de él, pero no sé lo que pensará de mi situación. Yo solo estoy resolviendo paso a paso los conflictos con los que me tocó lidiar. Espero que con ellos no sea un conflicto, sino un proceso. Nada más que decir”. El artista sostuvo que el mensaje no lo sorprendía: “No, porque es su pensamiento. Quizá eso me puede quedar demostrado, pero no me sorprende”.

La tensión, que hasta ese momento se había mantenido controlada, escaló justo cuando L-Gante se disponía a participar del segmento de cocina del programa. El artista se acercó a Gustavo Méndez y lo enfrentó en vivo por la forma en que manejó la información: “Esperá, permitime hacer una cosa. Mirá si yo me pongo a leer los mensajes y contar acá mismo todas las personas que dicen que sos un bolu..., no terminamos más. Te tienen que corregir un poquito… ¿Vos te hablás con Maxi?”.

A pesar de que el periodista intentó mostrar la conversación en su celular y disculparse, el enojo de L-Gante fue evidente. “No te preocupes, lo leíste recién. De eso se encarga mi abogado, ¿entendés? Me parecés un bolu...”, sostuvo, para luego recriminarle el accionar: “Esa es tu forma de hacer las cosas. Aprovechaste el momento que me tenés acá para hacer esa bolu.... Si a vos te suma… Mirá, no me molesto por lo que me dijo Maxi, sino por cómo te manejaste vos, abusando de un momento así, que no sé si te suma o no, pero me parecés un bolu... porque cuando vamos al corte sos una de las personas que viene y me dice: ‘Te quiero, te deseo lo mejor…’”.

L-Gante remató con una frase lapidaria: “A partir de este momento, para mí sos un logi”. Ante el intento de disculpa de Méndez, el cantante cortó abruptamente la situación: “Andá para allá que ahora vamos a hacer esto”, dejando en claro que la herida por la acción del panelista ya estaba hecha.