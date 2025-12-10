La serie sobre Moria Casán llega a Netflix: todo lo que se sabe hasta el momento
La one tendrá su propia historia retratada en el gigante de streaming y ya se conocieron los primeros detalles de su producción.
Moria Casán no es simplemente una actriz o vedette; es una institución, un fenómeno sociocultural que ha redefinido el concepto de "diva" en Argentina. Su estatus se cimenta en una carrera de más de cinco décadas caracterizada por la audacia, la agudeza intelectual y una capacidad inigualable para adaptarse y liderar las transformaciones del espectáculo. Desde los escenarios del music hall en los '70 hasta convertirse en ícono televisivo, Moria ha utilizado su plataforma no solo para entretener, sino para opinar de manera incisiva sobre la sociedad, la política y la moral, estableciendo el famoso "One-Size" (talle único) como una marca personal de irreverencia e identidad. Es la personificación de la libertad de expresión llevada al extremo del arte escénico.
Su inmortalidad como diva se debe a la construcción de un personaje que fusiona la frivolidad del espectáculo con una inteligencia mordaz. El famoso "Lengua Karateca" y sus frases icónicas han trascendido el show business para instalarse en el lenguaje cotidiano, siendo parte del patrimonio lingüístico popular. Moria ha sabido abrazar la polémica y el escándalo no como un tropiezo, sino como una herramienta de visibilidad y poder, manejando su imagen con una maestría estratégica que pocos han logrado igualar. Es una figura camaleónica que ha navegado con éxito el teatro de revista, el cine de culto y la televisión de aire, manteniendo siempre un aura de glamour y desafío.
En un panorama donde las figuras públicas son efímeras, Moria Casán se mantiene vigente porque su figura representa la resistencia y la autosuficiencia. Es una artista que ha controlado su propio relato, demostrando una resiliencia inquebrantable ante la adversidad. Su legado va más allá de los títulos de sus obras; reside en su capacidad para interpelar, incomodar y, sobre todo, para generar una conexión de fervor con su público, que ve en ella la encarnación de una mujer que se hizo a sí misma y que nunca pide permiso para ser la dueña absoluta de su destino y de la escena.
Teniendo en cuenta la inmensidad de su impacto cultural y la riqueza de su vida personal y profesional, Netflix ha puesto el ojo en su trayectoria. El gigante de streaming se ha especializado en el género biográfico de alto impacto y, en un movimiento que celebra la vida de esta leyenda, ha anunciado que próximamente lanzará una serie sobre la vida de Moria Casán. La producción explorará desde sus inicios hasta su consagración como la diva máxima, prometiendo desvelar los momentos más íntimos y polémicos de una carrera que definió varias épocas de la cultura argentina.
Los detalles de la serie de Moria Casán
- La serie está dirigida y escrita por Javier Van de Couter y realizada por About Entertainment, productora liderada por Armando Bo.
- Sofía Castaglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretan todas las versiones de Moria en distintas etapas de su vida.
- Todavía no hay fecha de estreno oficial ni tampoco nombre completo de la producción.
- Ya se conocen las primeras imágenes de las artistas personalizadas como Moria.
Cecilia Roth:
Sofía Castaglione:
Griselda Siciliani:
