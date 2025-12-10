La serie sobre Moria Casán llega a Netflix: todo lo que se sabe hasta el momento

- Sofía Castaglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretan todas las versiones de Moria en distintas etapas de su vida.

- Todavía no hay fecha de estreno oficial ni tampoco nombre completo de la producción.

- Ya se conocen las primeras imágenes de las artistas personalizadas como Moria.

Cecilia Roth:

serie moria casan

serie moria casan

serie moria casan

Sofía Castaglione:

serie moria

serie moria

Griselda Siciliani:

moria serie