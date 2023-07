La impresionante versión que hizo Ke Personajes de un clásico de Queen

Bohemian Rhapsody ke personajes

A través de las redes sociales, fanáticos de Queen dejaron sus elogios a esta versión en español. Entre los más destacados, se encuentra un comentario en el cual un fan de la histórica banda resalta la interpretación yla traducción de la canción.

“Tengo 55 años, vi a Freddy a mis 13 y ya era súper fan y sigo siéndolo. Siendo una señora grande ya torcí la boca cuando alguien me dijo que un tipo cumbiero cantó Bohemian Rapsody. Yo, preparada a criticar, busqué y te escuché. Pibe, no puedo más que felicitarte. Gracias por la interpretación, la precisa traducción, te cuento que estudie 11 años inglés para traducir y entender a Freddy. Fue mi niñez y juventud, todo y tanto. Gracias por hacerle conocer a la nueva generación esta maravilla. Seguí, porque tenés todo para hacerlo. Tu seguridad y afinación sorprenden. Que nunca nadie va a alcanzar a Freddy es innegable. Pero no por eso tienen q dejar de interpretarse sus temas. Respect! Hacé más temas. La música no tiene fronteras ni nacionalidades. Gracias gracias gracias”, dice uno de los mensajes con más “me gusta”.