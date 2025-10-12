Quién era Fede Dorcaz, el músico y modelo argentino asesinado en México

Un futuro prometedor

En pocos días, Dorcaz iba a debutar en la séptima temporada de “Las Estrellas Bailan en Hoy”, el exitoso reality del programa mexicano Hoy, donde distintas figuras del espectáculo compiten en la pista de baile. Su participación era esperada con entusiasmo, ya que mostraba una faceta diferente de su carrera.

federico dorcaz2

El dolor por su partida

Desde la cuenta oficial del programa ¡Siéntese quien pueda! (Univisión), compartieron un sentido mensaje acompañado de una imagen en blanco y negro:

"Con profundo dolor despedimos a Fede Dorcaz. Cantante, compositor, modelo y artista, Fede nos dejó demasiado pronto, pero su talento, carisma y pasión por el arte vivirán para siempre en nuestros recuerdos y en la música que nos regaló".

En la publicación también destacaron su esfuerzo y dedicación: "Su camino estaba lleno de sueños y proyectos, incluyendo su esperado debut en Las Estrellas Bailan en Hoy, que reflejaba toda su ilusión y dedicación. Su partida deja un vacío enorme entre quienes lo conocimos y admiramos".

asesinaron-a-fede-dorcaz-foto-instagram-sientesequienpueda

El texto finalizó con un pedido de respeto y un emotivo adiós: “Desde nuestra oficina nos unimos al dolor de su familia, amigos y seres queridos, y pedimos respeto y privacidad en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Fede Dorcaz. Tu luz, tu voz y tu arte seguirán brillando en nuestros corazones”.

El mensaje de su pareja

Su novia, Mariana Ávila, también se despidió con desgarradoras palabras. La actriz y cantante mexicana, con quien mantenía una relación desde 2023, publicó un mensaje en X: “Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo. Te amo, te amo, te amo y te amaré siempre. No quiero estar un día más sin ti, nenito. Estoy esperando tu mensaje de buenas noches, amor, por favor vuelve. Sabes que nunca fui tan fuerte sin ti a mi lado”.

Además, compartió un video donde Fede agradecía al público mexicano por su cariño y hospitalidad. Conmovida, Ávila escribió: “Amaste a México con todo tu ser, así como todos los que te conocimos te amamos a ti”.

mariana-avila-y-fede-dorcaz