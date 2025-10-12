Quién era Fede Dorcaz, el músico y modelo argentino asesinado en México
El artista de 29 años fue asesinado y su partida generó conmovedores mensajes de despedida, tanto de sus colegas como de su pareja.
Fede Dorcaz, reconocido cantante y modelo argentino de 29 años, fue asesinado en México el viernes 10 de octubre luego de resistirse al robo de su vehículo. La trágica noticia causó una profunda conmoción tanto en su entorno artístico como entre sus seguidores, quienes lo despidieron con dolorosas muestras de cariño.
La vida de Fede Dorcaz
Oriundo de Mar del Plata e hijo único, Dorcaz había emigrado con su familia a Palma de Mallorca (España) a los 13 años, en busca de nuevos horizontes. Con el paso del tiempo, su espíritu inquieto lo llevó a vivir en distintos países, hasta que finalmente se estableció en México, donde encontró un gran impulso profesional.
Durante su adolescencia, el joven soñaba con ser futbolista, pero a los 18 años su camino dio un giro inesperado: firmó un contrato exclusivo con una agencia de modelos de Barcelona, que le permitió trabajar en España, Italia y Estados Unidos.
Con el correr de los años, su pasión por la música se volvió más fuerte y decidió dedicarse por completo a ella. En Los Ángeles, donde residió un tiempo, grabó varios temas como A su medida, Loser, Demasiado tarde y Volver a empezar, que le abrieron puertas en la escena musical latina.
Un futuro prometedor
En pocos días, Dorcaz iba a debutar en la séptima temporada de “Las Estrellas Bailan en Hoy”, el exitoso reality del programa mexicano Hoy, donde distintas figuras del espectáculo compiten en la pista de baile. Su participación era esperada con entusiasmo, ya que mostraba una faceta diferente de su carrera.
El dolor por su partida
Desde la cuenta oficial del programa ¡Siéntese quien pueda! (Univisión), compartieron un sentido mensaje acompañado de una imagen en blanco y negro:
"Con profundo dolor despedimos a Fede Dorcaz. Cantante, compositor, modelo y artista, Fede nos dejó demasiado pronto, pero su talento, carisma y pasión por el arte vivirán para siempre en nuestros recuerdos y en la música que nos regaló".
En la publicación también destacaron su esfuerzo y dedicación: "Su camino estaba lleno de sueños y proyectos, incluyendo su esperado debut en Las Estrellas Bailan en Hoy, que reflejaba toda su ilusión y dedicación. Su partida deja un vacío enorme entre quienes lo conocimos y admiramos".
El texto finalizó con un pedido de respeto y un emotivo adiós: “Desde nuestra oficina nos unimos al dolor de su familia, amigos y seres queridos, y pedimos respeto y privacidad en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Fede Dorcaz. Tu luz, tu voz y tu arte seguirán brillando en nuestros corazones”.
El mensaje de su pareja
Su novia, Mariana Ávila, también se despidió con desgarradoras palabras. La actriz y cantante mexicana, con quien mantenía una relación desde 2023, publicó un mensaje en X: “Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo. Te amo, te amo, te amo y te amaré siempre. No quiero estar un día más sin ti, nenito. Estoy esperando tu mensaje de buenas noches, amor, por favor vuelve. Sabes que nunca fui tan fuerte sin ti a mi lado”.
Además, compartió un video donde Fede agradecía al público mexicano por su cariño y hospitalidad. Conmovida, Ávila escribió: “Amaste a México con todo tu ser, así como todos los que te conocimos te amamos a ti”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario