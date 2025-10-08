Chile quedó eliminado del Mundial Sub 20 tras una goleada de México

Tanta insistencia chilena no encontró premio. En cambio, en el primer contraataque formal, México estiró la diferencia con un derechazo de Iker Fimbres. Nicolas Córdova, el entrenador de Chile (probablemente, seguirá también en la mayor), exigió el uso de la tecnología con la tarjeta verde, pero lo hizo a destiempo y no fue tomada en cuenta. De todos modos, en la repetición, no se vio la mano reclamada. En el cierre, Hugo Camberos, recién ingresado, llegó y convirtió dos veces para cerrar la goleada. Ni siquiera de consuelo alcanzó el descuento de Juan Rossel.