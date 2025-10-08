Chile quedó eliminado del Mundial Sub 20 tras una goleada de México
El encuentro, jugado ante un estadio repleto, evidenció las mismas falencias que acompañaron a La Rojita durante toda la fase de grupos: errores defensivos, poca claridad en ataque y escasa reacción táctica.
La Selección Chilena Sub 20 cayó goleada 4-1 este martes por México en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, y se despidió del Mundial del que era anfitriona.
A los 26 minutos, Tahiel Jiménez abrió el marcador para el conjunto norteamericano, al aprovechar una asistencia de Gilberto Mora. Ya en el segundo tiempo, Iker Fimbres realizó una buena jugada y, con un potente derechazo desde afuera del área, puso el 2-0.
Pese al empuje que quiso imponer el local, México estuvo siempre en control del partido. Lo empezó a sentenciar a los 79 minutos, cuando Sebastián Mella realizó una atajada bárbara frente a un muy buen tiro de Fimbres desde afuera del área pero, en el rebote, la defensa se durmió y permitió el pase al medio de Amaury Morales para un Hugo Camberos que estaba solo en la zona del punto penal y solamente la tuvo que empujar para poner el 3-0.
Apoyado por la gente, Chile fue al ataque. Lautaro Millán, jugador de Independiente, nacido en Bahía Blanca y nacionalizado chileno (debido a la nacionalidad de su padre), dispuso de una ocasión clara, desperdiciada por un remate desviado.
Tanta insistencia chilena no encontró premio. En cambio, en el primer contraataque formal, México estiró la diferencia con un derechazo de Iker Fimbres. Nicolas Córdova, el entrenador de Chile (probablemente, seguirá también en la mayor), exigió el uso de la tecnología con la tarjeta verde, pero lo hizo a destiempo y no fue tomada en cuenta. De todos modos, en la repetición, no se vio la mano reclamada. En el cierre, Hugo Camberos, recién ingresado, llegó y convirtió dos veces para cerrar la goleada. Ni siquiera de consuelo alcanzó el descuento de Juan Rossel.
