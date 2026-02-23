Quién es Alejo Igoa, el argentino que superó los 100 millones de suscriptores en YouTube
Su canal de YouTube comenzó entre 2014 y 2015 y, ahora, es el primer argentino en llegar a esta cifra impensada. Conocé más sobre el streamer.
El ecosistema digital ha sido testigo de un acontecimiento sin precedentes para la comunidad hispanohablante. El creador argentino Alejo Igoa ha logrado romper todas las barreras estadísticas al convertirse en el primer generador de contenido en español en superar la impactante cifra de 100 millones de suscriptores en su canal oficial de YouTube. Este logro sitúa al joven misionero en un selecto grupo global que, hasta hace poco, parecía reservado exclusivamente para figuras de habla inglesa como MrBeast.
La magnitud de este hito quedó registrada en un emotivo video donde Igoa compartió el desembalaje del prestigioso Botón de Diamante Rojo. Este galardón es la máxima distinción que otorga la plataforma de videos de Google, diseñada específicamente para aquellos canales que logran construir comunidades de dimensiones masivas. Tras haber transitado el camino de las placas de Plata, Oro y el Diamante tradicional, este nuevo reconocimiento valida su posición en la cima de la industria.
Nacido el 23 de agosto de 1996 en Concepción de la Sierra, Misiones, la historia de Alejo es la de un joven que decidió seguir su intuición. Abandonó sus estudios de Arquitectura en la Universidad Nacional de Rosario para dedicarse de lleno al mundo digital, abriendo su canal en enero de 2014. Desde entonces, su evolución ha sido constante, apoyado por su socio y pareja Asbel Nazar, con quien reside actualmente en Buenos Aires tras una etapa en México.
El éxito de Igoa no es casual; se fundamenta en una propuesta visual de alto impacto dirigida a niños y adolescentes. Su catálogo incluye producciones de gran despliegue, como los videos “100 botones misteriosos debajo del agua” o sus desafíos de “24 horas en la casa del árbol”, los cuales acumulan cientos de millones de visualizaciones. Su crecimiento final fue vertiginoso: durante el último trimestre de 2025, logró saltar de los 91,9 millones a la cifra mágica de los 100 millones en apenas tres meses.
Al recibir el premio, el creador no ocultó su emoción y subrayó que este triunfo pertenece también a quienes lo apoyaron desde sus inicios. Al respecto, el ganador de múltiples premios Martín Fierro Digital expresó: “Esto empezó casi como un juego, pero hoy somos el canal de habla hispana con más suscriptores en el mundo y eso es un sueño que comparto con cada una de las personas que me acompaña día a día. Este logro es de todo el equipo y de una comunidad que demuestra que el contenido en español no tiene límites”.
A través de sus redes sociales, reforzó este mensaje de gratitud hacia su audiencia argentina y latinoamericana: “El botón de 100 millones se vino para Argentina. Primeros en idioma español en la historia de YouTube en llegar a 100M y recibir este premio; muchas gracias por todo el apoyo, esto es de ustedes”.
Según las normativas de la plataforma, estos premios son la manera en que la compañía reconoce el “esfuerzo extraordinario que dedican los creadores a sus canales en crecimiento y a desarrollar comunidades prósperas”. Con este galardón en sus manos, Alejo Igoa no solo marca un récord personal, sino que redefine el alcance y el potencial de los creadores de habla hispana en el escenario internacional.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario