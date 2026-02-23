Quién es Alejo Igoa, el argentino que superó los 100 millones de suscriptores en YouTube

Alejo Igoa

A través de sus redes sociales, reforzó este mensaje de gratitud hacia su audiencia argentina y latinoamericana: “El botón de 100 millones se vino para Argentina. Primeros en idioma español en la historia de YouTube en llegar a 100M y recibir este premio; muchas gracias por todo el apoyo, esto es de ustedes”.

Según las normativas de la plataforma, estos premios son la manera en que la compañía reconoce el “esfuerzo extraordinario que dedican los creadores a sus canales en crecimiento y a desarrollar comunidades prósperas”. Con este galardón en sus manos, Alejo Igoa no solo marca un récord personal, sino que redefine el alcance y el potencial de los creadores de habla hispana en el escenario internacional.