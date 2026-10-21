Quién es el futbolista de 19 años que quiere conquistar a Sabrina Rojas

Al día siguiente de estas declaraciones, en el programa "Lape Club Social", la dupla integrada por Paula Varela y Leo Paradizo le puso fin al enigma. Tras analizar el dilema de la conductora, Varela señaló: “Lo dobla en edad…”. Acto seguido, Paradizo dio la primicia: “Yo voy a decir un nombre, creo en un 98,5 por ciento que es… juega actualmente en la Selección, juega en Italia y su nombre es… ¡Franco Mastantuono!”.

Ante el destape del nombre, la panelista continuó con su análisis: “¡Es tremendo!”, y añadió sobre la visión de Rojas: “Ella dice que es chico pero se hizo grande de golpe porque se fue a vivir solo…”. Finalmente, Varela cerró su comentario sin juzgar la situación: “Igual, no te justifiques, Sabri. A mí me parece muy chico, pero si a ella le gusta…”.

En el plano estrictamente deportivo, el exintegrante de River atraviesa un momento clave en su carrera tras su etapa en Real Madrid. Actualmente instalado en Fiorentina, el futbolista busca la continuidad necesaria para consolidarse en el fútbol europeo y afianzarse en la consideración de Lionel Scaloni para el conjunto nacional, mientras queda picando la duda sobre si logrará conquistar el corazón de la codiciada soltera.