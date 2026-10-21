Quién es el futbolista de 19 años que quiere conquistar a Sabrina Rojas
Paula Varela confirmó el nombre del jugador de la Selección de 19 años que quiere conquistar a la conductora. Conocé todos los detalles.
Tras su separación de José Chatruc, Sabrina Rojas vive plenamente su soltería, abierta a las oportunidades sentimentales que le depare el destino. En las últimas horas, la conductora sorprendió al revelar un detalle celosamente guardado sobre un nuevo pretendiente que intenta seducirla para experimentar horizontes novedosos en el plano afectivo.
Sin embargo, el atractivo de esta propuesta —encabezada por un hombre que describió como interesante, de buena presencia y apetecible— choca de frente con la diferencia de edad. Se trata de un joven deportista de tan solo 19 años, cuyo rodaje profesional se desarrolla en el exterior y que, además, viste la camiseta del selectivo nacional.
Durante su participación en "DGO Stream", Rojas compartió los pormenores del contacto virtual que mantiene con el futbolista: “Hay un chico de 19 años que me escribe por Instagram, mucho, un par de veces le contesté. Las veces que viene para Argentina, me dice para vernos. Es argentino pero vive afuera”.
A pesar de la cautela que le genera la marcada juventud del pretendiente, la actriz reconoció que la realidad del deportista difiere bastante de la de sus pares de edad: “tiene algo que no es lo mismo que uno de 19 que vive con papá y mamá y no sabe qué estudiar”.
En esa misma línea, Sabrina remarcó la madurez del joven al dialogar: “Cuando habla tiene mucha calle, otro pensamiento. No te das cuenta que estás hablando con un nene”. No obstante, admitió que el choque cronológico todavía frena sus intenciones de concretar una cita: “Me da mucha impresión, hace dos años él era menor de edad, no hay manera…”.
Al día siguiente de estas declaraciones, en el programa "Lape Club Social", la dupla integrada por Paula Varela y Leo Paradizo le puso fin al enigma. Tras analizar el dilema de la conductora, Varela señaló: “Lo dobla en edad…”. Acto seguido, Paradizo dio la primicia: “Yo voy a decir un nombre, creo en un 98,5 por ciento que es… juega actualmente en la Selección, juega en Italia y su nombre es… ¡Franco Mastantuono!”.
Ante el destape del nombre, la panelista continuó con su análisis: “¡Es tremendo!”, y añadió sobre la visión de Rojas: “Ella dice que es chico pero se hizo grande de golpe porque se fue a vivir solo…”. Finalmente, Varela cerró su comentario sin juzgar la situación: “Igual, no te justifiques, Sabri. A mí me parece muy chico, pero si a ella le gusta…”.
En el plano estrictamente deportivo, el exintegrante de River atraviesa un momento clave en su carrera tras su etapa en Real Madrid. Actualmente instalado en Fiorentina, el futbolista busca la continuidad necesaria para consolidarse en el fútbol europeo y afianzarse en la consideración de Lionel Scaloni para el conjunto nacional, mientras queda picando la duda sobre si logrará conquistar el corazón de la codiciada soltera.
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