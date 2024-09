Quién es el legislador libertario al que acusaron de "hombre bomba" en un vuelo en Ushuaia

El involucrado resultó ser el legislador fueguino Agustín Coto, miembro del bloque de La Libertad Avanza y ávido consumidor de videojuegos (sobre todo para pasar los minutos del despegue en un vuelo) y podcasts.

"Un brasilero colifa y fisura me acusó DE HOMBRE BOMBA en un avión. No fue un gran domingo", sostuvo Coto en X, donde se define como "Historiador. Fueguino. Legislador".

Quién es Agustín Coto

El edil es el presidente del bloque de Republicanos Unidos-La Libertad Avanza (LLA) en el Parlamento de Tierra del Fuego. Según indica en sus redes sociales es, además, historiador.

En el marco de su participación la Legislatura de Tierra del Fuego, Coto presentó, por ejemplo, proyectos que habilitan el uso de las Plataformas Electrónicas para el Servicio de Transporte Urbano e Interurbano.

“Generamos herramientas para los choferes, defendiendo la libertad de los usuarios a elegir cómo viajar”, escribió en mayo el edil, que acompañó la presentación de su iniciativa con un “¡Viva la libertad, carajo!”, emulando a Javier Milei.

Además de tener en sus redes sociales muchas postales de los paisajes que se dejan disfrutar en la provincia más sureña del país, como el Lago Julio Argentino Roca en el Parque Nacional Tierra del Fuego, Coto tiene publicadas algunas fotos con Milei. “Con el Comandante en Jefe”, escribió junto a una de esas imágenes.

En su cuenta de X, Coto adelantó que en la próxima sesión de la Legislatura provincial presentará un proyecto para que se declare el 19 de septiembre “Día del arquero fueguino”.

El relato de Agustín Coto sobre el vuelo evacuado en Ushuaia

"Hoy me pasó algo surrealista. Vuelo de aerolíneas Ushuaia-Buenos Aires, Asiento 24 C. Avión lleno", comenzó su relato en X el legislador fueguino de La Libertad Avanza.

vuelo polino barbieri

"Despegamos y el sujeto que estaba sentado al lado mío, en pleno despegue, se levanta y se va corriendo para atrás. Vuelve, se sienta de nuevo, vuelve a pararse y a irse al fondo del avión. Jamás había visto algo así. Pasan unos minutos y nos anuncia el comandante que debíamos volver al aeropuerto de Ushuaia, sin aclarar el motivo (luego todo tendría sentido)", relató.

"Volvemos, aterrizaje y...a esperar en la pista. El tipo raro seguía atrás, con las azafatas. ¡Mirando el teléfono me entero de que el avión había vuelto por una amenaza de bomba! Entre asustado y nervioso, esperé un rato más, charlando con los otros pasajeros. Llega la Policía de Seguridad Aeroportuaria a los minutos y se llevan a un tipo, ¡que resulté ser yo!", reveló.

Tras pasar por protocolos de seguridad, perros entrenados para detectar explosivos, interrogatorios del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y tiempo de espera, Coto llegó al límite de la cuestión: "me retienen, pregunto por qué, ¡y me dicen que mí vecino de asiento me acusó de llevar una bomba! Surrealista".

"El vuelo finalmente sale, al turista brasilero inventor de situaciones bombísticas (y bombásticas) no lo dejaron subir al avión y despegamos sin inconvenientes alrededor de las 20", confirmó el legislador.