Quién es la argentina que quiere ser Britney Spears en su película biográfica

Sus videos en TikTok no tardaron en viralizarse, cautivando a los fanáticos de la cantante en todo el mundo y posicionándola como una de las favoritas del público para el papel.

britney argentina

La película estará basada en las memorias que Spears publicó en 2023 bajo el título "The Woman In Me", libro que rápidamente se convirtió en un best seller por sus impactantes confesiones sobre la vida personal y profesional de la artista. El director elegido para encabezar el proyecto es Jon M. Chu, reconocido por trabajos como "Wicked", "In The Heights" y "Crazy Rich Asians".

Chu ha declarado que tiene "una concepción inicial" de la historia que desea contar, y que el enfoque se centrará en cómo la sociedad trata a los jóvenes, a las mujeres y a las estrellas que parecen pertenecerle al público. "No puedo hablar mucho sobre la historia de Britney, excepto que he sido fan de Britney durante muchos años [...] Ella representa a una generación de personas que crecieron en los años 2000 y finales de los 90, y tiene una historia que merece ser contada adecuadamente. Hay mucho sobre nosotros en ella", aseguró.

El libro revela momentos clave de la vida de Spears, incluyendo su relación con Justin Timberlake y la decisión de abortar durante ese noviazgo, así como también los 13 años que pasó bajo la controvertida tutela de su padre, Jamie Spears, que finalizó en 2021. Mientras Universal Pictures avanza con la producción, Mía Saguier Marcuzzi sigue acumulando apoyo de los fanáticos, dispuesta a demostrar que es la indicada para dar vida a uno de los ídolos pop más emblemáticos de las últimas décadas.