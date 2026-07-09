La emblemática voz de Gran Hermano tuvo que alejarse de manera temporal: los motivos
Rodolfo Valss, el histórico locutor que interpreta a "El Big", debió ser reemplazado durante las emisiones del programa.
Los seguidores de Gran Hermano: Generación Dorada notaron un cambio llamativo durante las últimas emisiones del reality. La tradicional voz que acompaña a los participantes desde el inicio de cada temporada dejó de escucharse y rápidamente comenzaron las especulaciones en redes sociales. Finalmente, tanto el conductor Santiago del Moro como el propio Rodolfo Valss aclararon qué ocurrió y llevaron tranquilidad a los fanáticos del programa.
Valss, quien desde hace años interpreta al personaje de "El Big", debió someterse a una intervención quirúrgica que lo obligó a hacer una pausa en su actividad profesional. Como consecuencia de la operación, el locutor permanece en reposo mientras completa el proceso de recuperación, motivo por el cual no pudo continuar con sus habituales participaciones en el ciclo.
El propio artista confirmó su situación en una entrevista con Primicias Ya, donde explicó que la cirugía fue exitosa y que su intención es reincorporarse al trabajo tan pronto como reciba el alta médica. Si la recuperación continúa según lo previsto, su regreso podría concretarse durante la próxima semana.
¿Qué pasó con la voz mítica de Gran Hermano y por qué no está en el reality?
Mientras tanto, la producción del reality resolvió cubrir su ausencia con un reemplazo de amplia experiencia dentro del formato. El encargado de asumir temporalmente el rol es Sergio "Chicho" Soldati, locutor que trabaja en la edición chilena de Gran Hermano y que ya había tenido una breve participación en la versión argentina el pasado 23 de junio.
El cambio fue percibido inmediatamente tanto por los participantes de la casa como por los televidentes, quienes comenzaron a preguntar en las redes sociales por qué la voz del programa era diferente. Frente a la cantidad de consultas, Del Moro decidió explicar la situación durante una de las galas para evitar rumores sobre el histórico locutor.
“Habrán escuchado otra voz, es un Big de otra casa el que están escuchando, porque la voz, el dueño de todo esto, nuestro Big está un poquito enfermo, por eso es otra voz la que escuchan, pero no deja de ser la voz del dueño de casa”, expresó el conductor.
Las palabras llevaron tranquilidad entre los seguidores del reality, ya que dejaron en claro que la ausencia de Valss responde únicamente a una cuestión de salud y que su regreso es solo cuestión de tiempo. Sin embargo, la trayectoria de Rodolfo Valss va mucho más allá de su reconocida participación en Gran Hermano. Con más de cuatro décadas de carrera artística, el locutor construyó un amplio recorrido en el mundo del espectáculo argentino como actor, cantante e intérprete.
A lo largo de su carrera integró numerosas producciones teatrales sobre la avenida Corrientes, compartiendo escenario con figuras de primer nivel como Susana Giménez. También participó en musicales y en diferentes ciclos televisivos, entre ellos Operación Triunfo, donde demostró su versatilidad artística.
Su formación comenzó en el Conservatorio Juan José Castro y luego continuó perfeccionándose mediante estudios de técnica corporal, danza jazz y distintos seminarios de actuación, herramientas que le permitieron desarrollar una carrera que combina actuación, canto y locución.
Mientras continúa recuperándose en su domicilio, Valss sigue en contacto con la producción del programa. Hasta entonces, Sergio Soldati continuará poniendo la voz de "El Big", manteniendo en funcionamiento uno de los personajes más emblemáticos de Gran Hermano mientras su histórico intérprete completa su recuperación.
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