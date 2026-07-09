La emblemática voz de Gran Hermano tuvo que alejarse de manera temporal: los motivos

“Habrán escuchado otra voz, es un Big de otra casa el que están escuchando, porque la voz, el dueño de todo esto, nuestro Big está un poquito enfermo, por eso es otra voz la que escuchan, pero no deja de ser la voz del dueño de casa”, expresó el conductor.

Las palabras llevaron tranquilidad entre los seguidores del reality, ya que dejaron en claro que la ausencia de Valss responde únicamente a una cuestión de salud y que su regreso es solo cuestión de tiempo. Sin embargo, la trayectoria de Rodolfo Valss va mucho más allá de su reconocida participación en Gran Hermano. Con más de cuatro décadas de carrera artística, el locutor construyó un amplio recorrido en el mundo del espectáculo argentino como actor, cantante e intérprete.

A lo largo de su carrera integró numerosas producciones teatrales sobre la avenida Corrientes, compartiendo escenario con figuras de primer nivel como Susana Giménez. También participó en musicales y en diferentes ciclos televisivos, entre ellos Operación Triunfo, donde demostró su versatilidad artística.

Su formación comenzó en el Conservatorio Juan José Castro y luego continuó perfeccionándose mediante estudios de técnica corporal, danza jazz y distintos seminarios de actuación, herramientas que le permitieron desarrollar una carrera que combina actuación, canto y locución.

Mientras continúa recuperándose en su domicilio, Valss sigue en contacto con la producción del programa. Hasta entonces, Sergio Soldati continuará poniendo la voz de "El Big", manteniendo en funcionamiento uno de los personajes más emblemáticos de Gran Hermano mientras su histórico intérprete completa su recuperación.